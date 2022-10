L’Halloween devrait-elle être célébrée le samedi à Sherbrooke?

S'il est trop tard pour changer la date de la fête cette année, reste que les élus aimeraient en débattre en vue de la l'Halloween 2023.

Lors du dernier conseil municipal, Marc Denault a demandé que la question soit débattue. Une citoyenne m'en a fait la demande. Je pense que c'est plus intéressant pour les jeunes familles de pouvoir faire ça [un samedi] qu'après la classe , a dit le conseiller du district du Golf.

Cette citoyenne s'appuyait sur l'expérience de la ville de Rouyn-Noranda où l'Halloween a lieu le samedi depuis plus d'une dizaine d'années. Cette année, les enfants sillonneront les rues le 29 octobre dans cette ville.

En entrevue à Radio-Canada, Marc Denault soutient que la mobilisation des bénévoles pour assurer la sécurité des petits qui vont de maison en maison serait peut-être plus facile si l'Halloween avait lieu le samedi . Mais, on veut s'assurer qu'un tel changement va répondre plus à la satisfaction que de créer de l'insatisfaction.

Son homologue du district de l'Hôtel-Dieu, Laure Letarte-Lavoie a posé la question sur sa page Facebook, la semaine dernière, après l'appel d'une directrice d'école qui lui a demandé si cette option pouvait être évaluée par le conseil pour simplifier l'organisation des parents et de l'école .

Une trentaine de personnes ont répondu à la question de Mme Letarte-Lavoie. C'est sûr que ce n'est pas exhaustif, mais j'ai aussi sollicité des gens à l'extérieur. Ce qui ressort, c'est que les gens qui veulent que ce soit déplacé, c'est vraiment pour aider à l'organisation familiale. J'ai aussi demandé à des jeunes qui m'ont dit que s'ils voulaient faire la fête, le lendemain ils seraient en congé , a-t-elle dit.

Toutefois, la plupart des gens qui ont répondu au sondage maison de la conseillère ont demandé que l'Halloween soit célébrée le 31 octobre. C'est comme Noël. Ça fait des journées spéciales. À l'école, à la garderie, il y a des activités d'organisées. Ça sort de la routine.

« Dans les faits, on dit que c'est pour aider à l'organisation familiale, mais si on fait la collecte de bonbons le samedi, il n'est pas dit qu'il n'y aura rien le 31. Finalement, pour les parents, ça fait une double charge. Ça fait deux journées de maquillage, de déguisement, d'organisation. Ça ne serait pas nécessairement gagnant pour les familles. » — Une citation de Laure Letarte-Lavoie, conseillère municipale de Sherbrooke

Avec les informations de Julianne Gagnon