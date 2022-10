Des appels à réformer l’accès à la justice dans les communautés autochtones isolées

L’organisme Nishnawbe Aski Legal Services, qui fait la promotion de la justice communautaire, s’est associé à plusieurs firmes de consultants afin de déterminer, avec des communautés autochtones, ce que ces dernières pensaient du retour des audiences judiciaires en personne.

Ces audiences ont été suspendues au début de la pandémie.

Il y a une série de questions qu’on a posées aux communautés qui portaient principalement sur la santé et les mesures de sécurité que les communautés exigeaient pour le retour des audiences , explique le directeur des services juridiques de Nishnawbe Aski Legal Services, Don Rusnak.

« Mais il y a aussi une discussion à long terme qui a été intégrée aux questions pour savoir à quoi devrait ressembler le système de justice à long terme, à leur avis. » — Une citation de Don Rusnak, directeur des services juridiques de Nishnawbe Aski Legal Services

Les consultations ont été financées par le ministère du Procureur général de l’Ontario.

Don Rusnak est le directeur des services juridiques de Nishnawbe Aski Legal Services. Photo : Photo : Don Rusnak

Le système des tribunaux par hydravion permet de déplacer des juges, des avocats et du personnel des tribunaux vers des communautés autochtones isolées pour une journée à la fois afin d’y tenir des audiences sur des enjeux variés, souvent dans une école ou dans un centre communautaire.

Il y a 29 tribunaux de cette nature en Ontario, dont 24 dans le Nord-Ouest de la province, selon un rapport de la Cour de justice de l’Ontario.

La justice occidentale inadaptée auprès des Premières Nations

Toutefois, selon Don Rusnak, l’idée même d’amener la justice occidentale dans les Premières Nations est intrinsèquement problématique.

Plusieurs des problèmes dans les communautés prennent racine dans l’interaction entre le droit occidental et un choc des cultures, ainsi que les réalités des Premières Nations , note-t-il.

D’autres critiques du système estiment que la lourde charge de ces tribunaux, pendant leur court séjour dans les communautés autochtones, mène à des décisions qui ne servent finalement ni les communautés ni les accusés.

Ainsi, indiquent-ils, les personnes ayant commis de graves infractions s’en tirent trop facilement.

Surtout dans le commerce de drogues, j’aimerais voir une longue incarcération afin de décourager le trafic de drogues dans nos communautés, parce que ça nous paralyse , affirme le chef de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Donny Morris.

Il ajoute que les résidents de sa communauté connaissent les responsables du trafic de drogues, mais hésitent à les dénoncer aux autorités, parce qu’ils ne croient pas qu’elles prendront les mesures appropriées.

Donny Morris est le chef de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug. Photo : CBC

Don Rusnak cite les récentes attaques au couteau dans la Nation crie de James Smith  (Nouvelle fenêtre) en Saskatchewan, perpétrées par un homme qui avait déjà un historique d’actes violents, en guise d’exemple des dangers potentiels que représente le fait de ne pas prendre au sérieux les crimes violents.

La semaine dernière à peine, on a eu notre assemblée générale annuelle où l’un des participants a raconté une histoire très troublante et triste au sujet d’un membre de la famille qui a été victime d’un crime, impliquant un récidiviste , note-t-il.

Un monstre qui piège les délinquants

M. Rusnak compare également le système judiciaire à un monstre qui saisit des délinquants qui en sont à leur première infraction, souvent des jeunes, et les piège.

C’est difficile pour eux de se sortir de l’emprise du système qui les traîne dans un cycle d’infraction et de récidive , indique-t-il.

Allan Rae, qui est membre du conseil de bande de la Première Nation de Sandy Lake, souligne que ceux qui sont envoyés en prison ne reçoivent ni conseils ni aide afin de s’intégrer à nouveau dans leurs communautés après leur remise en liberté.

Ils se remettent à côtoyer des personnes mal intentionnées, comme des membres de gangs , fait-il savoir.

Allan Rae, Donny Morris et Don Rusnak affirment tous les trois que l’amélioration des infrastructures est une solution possible.

Donny Morris veut voir un tribunal et un détachement de police intégrés qui fourniront, espère-t-il, une plus forte présence policière dans la communauté ainsi qu’un système judiciaire plus attentif.

Si nous avons une infrastructure adéquate, je pense que [les juges, les avocats et le personnel] arriveraient plus tôt et partiraient plus tard.

Des centres de justice autochtones financés par le fédéral en Colombie-Britannique

La Première Nation de Sandy Lake évalue la possibilité de construire un centre de guérison et de bien-être qui viendrait en aide aux personnes ayant des démêlés avec la justice, selon Allan Rae.

Trop souvent, on sort les clients de la communauté. Il n’y a pas de suivi adéquat au sein du système de justice , indique-t-il.

« Avec un centre de guérison et de bien-être, je crois que la communauté bénéficierait d’une aide plus positive et d’un suivi adéquat pour la personne accusée, surtout avec la jeunesse. » — Une citation de Allan Rae, membre du conseil de bande de la Première Nation de Sandy Lake

En janvier de cette année, le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le Conseil de justice des Premières Nations de la Colombie-Britannique ont signé une entente visant à financer des centres de justice autochtone.

Ottawa s’est engagé à verser plus de 8,9 millions de dollars sur cinq ans au projet.

À la question de savoir si le gouvernement fédéral serait disposé à financer des projets comme ceux que suggèrent Allan Raue et Donny Morris, un porte-parole du procureur général David Lametti, David Taylor, répond que l’administration de la justice est du ressort de la province.

Ottawa a établi le printemps dernier un partenariat avec l’Ontario et les chefs autochtones de l’Ontario, rappelle M. Taylor, pour tenter de combler les lacunes en matière de services juridiques, remarquées dans les Premières Nations.

Un porte-parole du ministère du Procureur général de l’Ontario indique pour sa part que la province investit de l’argent dans l’amélioration de l’accès à Internet haute vitesse et à l’équipement de visioconférence afin de permettre la tenue d’audiences judiciaires dans toutes les 29 communautés isolées.

Il précise que les audiences virtuelles ne remplaceront pas le système des tribunaux par hydravion, mais qu’elles permettent toutefois d’améliorer l’accès à la justice.

Avec les informations de Heather Kitching, de CBC News