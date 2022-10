2,59 millions de dollars pour recruter des éducateurs de la petite enfance en Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan et le fédéral ont annoncé dans un communiqué de presse, mardi, un investissement additionnel de 2,59 millions de dollars pour recruter des éducateurs de la petite enfance agréés et favoriser leur rétention dans la province.

Le financement, qui prendra la forme de subventions uniques, permettra aux garderies agréées et aux services de garde en milieu familial de recruter et de garder un plus grand nombre d'éducateurs de la petite enfance et d'assistants de garde familiale collective, déclare le gouvernement provincial dans le communiqué.

Le gouvernement de la Saskatchewan s'est engagé à soutenir le recrutement et la rétention d'un plus grand nombre d'éducateurs de la petite enfance et d'assistants aux services de garde en milieu familial , affirme le ministre de l'Éducation, Dustin Duncan.

Le ministre ajoute que les éducateurs de la petite enfance sont un élément essentiel du système éducatif de la Saskatchewan.

« Les éducateurs de la petite enfance de la Saskatchewan sont indispensables pour offrir un apprentissage et un soutien de qualité à nos plus jeunes apprenants, et ces subventions visent à aider à promouvoir et à attirer davantage de personnes dans cette profession. » — Une citation de Dustin Duncan, ministre de l'Éducation de la Saskatchewan

Selon le communiqué, les services de garde et les garderies familiales recevront une subvention unique de 145 $ par place de garde d'enfants réglementée pour les enfants ayant un maximum de 6 ans.

Ces subventions peuvent être utilisées pour des projets tels que des cotisations ponctuelles à des avantages sociaux ou à des fonds de pension, des primes à la signature de contrat ou la participation à des salons de l'emploi, précise le communiqué.

Dans le même communiqué, la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, déclare que les subventions offrent de nombreuses options pour aider les garderies à répondre à la demande sans cesse croissante.

Alors que l'on s'efforce d'accroître le nombre de places en garderie, cette subvention contribue à faire en sorte que les fournisseurs de services de garde d'enfants puissent continuer à donner accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité, abordables, souples et inclusifs , déclare-t-elle.

La subvention s'inscrit dans le cadre d'une initiative conjointe plus vaste visant à mettre en œuvre un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, a indiqué le gouvernement provincial.

Le mois dernier, un investissement de 5,4 millions de dollars a été annoncé pour augmenter les salaires des éducateurs de la petite enfance dans la province.