Plan de foresterie urbaine de la Ville de Gatineau : 28 M$ d’ici 2030

La Ville désire également améliorer son indice de canopée, actuellement à 42,6 %. À l’heure actuelle, 54 des 74 communautés de Gatineau se trouvent sous la moyenne. Pire encore, 35 communautés sont en deçà de 30 %.

Le coordonnateur de la politique environnementale de la Ville, Vincent Paquette, n’a pas caché qu’il souhaite rehausser les zones en dessous de 30 %, pour rehausser la moyenne et l’équité étant donné que l’indice n’est pas réparti équitablement à travers le territoire.

Dans sa présentation, il a également fait état de l’importance de la forêt urbaine à plusieurs égards en énumérant des bienfaits écologiques, sociaux et économiques. M. Paquette a ajouté que l’arbre est une infrastructure naturelle essentielle pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques .

La forêt urbaine peut permettre de s’adapter aux changements climatiques, a-t-il soulevé, rappelant la menace que peuvent représenter ceux-ci. Vincent Paquette n’a pas eu besoin de rappeler que Gatineau n’a pas été épargné par les changements climatiques ces dernières années : tornade en 2018, inondations en 2019, et derecho en 2021.

Orientations et objectifs du plan : Protection, conservation et amélioration de la forêt urbaine (3 objectifs, 10 actions) Plantation d’arbres et augmentation de l’indice de canopée (3 objectifs, 7 actions) Sensibilisation et implication de la communauté (3 objectifs, 5 actions) Suivi et reddition de comptes (1 objectif, 1 action)

Aller au-delà de la sensibilisation

Au terme de la présentation, les élus de Gatineau ont eu la chance de poser des questions aux trois personnes derrière l’élaboration de ce plan.

La mairesse France Bélisle, qui est également coprésidente de la Commission de l’environnement et des changements climatiques, a demandé si l’idée de planter 10 000 arbres par année était réalisable.

Le coordonnateur de la foresterie urbaine, Alexandre Dumas, a répondu que la Ville vise à obtenir une subvention du gouvernement fédéral, donc l’aspect financier de la plantation sera couvert .

On vise des arbres plus petits pour un volume plus rapidement. Tous les aspects de ressources pour la réalisation et l’entretien seront planifiés dans les demandes de subvention , a-t-il ajouté.

Par la suite, la mairesse est revenue à la charge en demandant si la Ville allait pouvoir être plus coercitive au cas où les règlements ne seraient pas appliqués. Alexandre Dumas lui a répondu que le but était d’avoir un inventaire des arbres afin de mieux suivre l’application des règlements.

On va quand même arriver, dès la deuxième année, avec une gradation. Il y aura de la sensibilisation et on arrivera avec des avis d’infraction, avec une priorisation du territoire.

Vincent Paquette a enchaîné en disant qu’il comptait aller au-delà de la sensibilisation et s’assurer que les règlements sont appliqués.

À cela, France Bélisle a rétorqué être tout à fait d’accord. On ne peut pas faire des investissements de 30 M$ d'ici 2030 et ne pas appliquer ce qui doit être appliqué. C’est ça le bénéfice de la reddition des comptes : se repositionner si on doit le faire et adopter une approche plus musclée si nécessaire.

La conseillère municipale du district de Bellevue, Alicia Lacasse-Brunet, a mis son grain de sel à la discussion en imageant avec le sourire : je me demandais aussi à quel moment le bâton arriverait après la carotte de la sensibilisation .

L’adoption du plan se fera à la prochaine réunion du conseil municipal, tandis que toutes les discussions financières seront discutées dans le cadre des discussions budgétaires , a précisé le président du conseil municipal, Daniel Champagne.

