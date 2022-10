Une surfaceuse électrique en service dans le comté de Grande Prairie

Le comté de Grande Prairie dans le nord de l'Alberta s'est doté d’une nouvelle surfaceuse électrique dans le but de réduire les émissions et améliorer la qualité de l’air à l’intérieur de son aréna à Clairmont.

Silencieuse et alimentée par une batterie au lithium-ion, cette surfaceuse, plus communément appelée « Zamboni », garde la glace lisse et rapide au Crosslink County Sportsplex, situé au nord de Grande Prairie.

Le personnel apprécie vraiment le fonctionnement plus silencieux et sans émissions de gaz d'échappement de la nouvelle surfaceuse électrique , affirme la directrice adjointe des parcs et loisirs du comté, Nora-Lee Gilkyson.

En général, ce type d'engin est soumis à un cycle de remplacement. Il était donc prévu de remplacer l'autre modèle au propane , précise-t-elle.

Bénéfique pour la santé

L'utilisation d'une surfaceuse sans émission au lieu d'une surfaceuse fonctionnant au carburant fossile améliore la qualité de l'air dans les arénas. C'est beaucoup plus sain pour les enfants , estime Bobby Hooper, père d'un joueur de hockey de Grande Prairie qui a une décennie d'expérience dans la conduite de surfaceuses.

La surfaceuse électrique du Crosslink County Sportsplex aréna a été acquise en septembre 2011 par le comté de Grande Prairie. Photo : Radio-Canada / Luke ettinger

Bobby Hooper, qui travaille également pour le comté de Grande Prairie, estime que la surfaceuse électrique est un outil supplémentaire pour réduire les émanations de gaz à l’intérieur des arénas.

Nous avions un coupe-bordure électrique, cet engin a fait une grande différence, car notre coupe-bordure [précédent] dégageait vraiment beaucoup de fumée. Et si vous ne mettez pas les ventilateurs d'extraction en marche toute la nuit, vous sentirez encore la fumée le lendemain , explique-t-il.

Selon Nora-Lee Gilkyson, le modèle électrique profite également au personnel du complexe sportif de Clairmont. Ils n'ont pas à faire le plein des véhicules. Cela rend le travail plus sécuritaire. Il suffit de le brancher , mentionne-t-elle.

La Zamboni électrique appartenant au comté de Grande Prairie est rechargée entre deux surfassages de glace. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

La surfaceuse à glace à zéro émission est branchée entre deux inondations, selon Nora-Lee Gilkyson. Chaque tour sur la glace utilise environ 10 à 15 % de la durée de vie de la batterie.

Le temps de recharge est généralement environ une fois et demi le temps d'utilisation, dit-elle.

Elles sont faciles à recharger avant de devoir être à nouveau sur la glace .

L'aréna Crosslink County Sportsplex dispose de surfaceuses à batterie et à carburant. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Passage à l'électrique

Depuis 2019, le Municipal Climate Change Action Centre , un organisme de coopération et de partenariat entre les municipalités rurales de l'Alberta et le gouvernement provincial, a alloué 1,25 million de dollars pour aider les municipalités à acquérir de nouvelles surfaceuses à glace.

Pour acheter sa surfaceuse électrique, le comté de Grande Prairie a obtenu une subvention du centre d'action sur le changement climatique qui a couvert 30 % du coût de 153 750 $.

La ville de Leduc, au sud d'Edmonton, a quant à elle acquis une surfaceuse électrique à l'aide du programme de financement en février 2021.

Brandon Weber, superviseur des installations au centre récréatif de Leduc, conduit également cette surfaceuse. Il dit que la Ville a toujours utilisé des surfaceuses à gaz naturel. Pour lui, l'ajout du modèle électrique préserve la santé des utilisateurs et du personnel aussi.

Je pense que c'est un avantage non seulement pour les personnes qui se trouvent dans les arénas, mais aussi pour les exploitants , précise-t-il.

D'autres subventions pour véhicules électriques ont été accordées à High Level et au comté Mackenzie, dans le nord, et à des collectivités du sud comme Coaldale et Medicine Hat. À la fin du projet, 26 surfaceuses à batterie seront installées dans des patinoires de 20 comtés, villes et villages de la province.

Avec les informations de Luke Ettinger