Les ventes se portent bien chez Louis Vuitton

Le chiffre d'affaires trimestriel du plus grand groupe de luxe au monde s'est élevé à 19,76 milliards d'euros (26,5 G $CAN), soit une croissance organique de 19 % sur un an, alors que le consensus de Visible Alpha cité par UBS tablait sur une croissance de 13 %.

L'Europe, les États-Unis et le Japon, en forte hausse depuis le début de l'année, profitent d'une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux , a dit le groupe dans un communiqué.

L’Asie (y compris la Chine) connaît une progression moindre sur les neuf premiers mois de 2022 même si le dernier trimestre s’améliore grâce à l’allègement partiel des restrictions sanitaires , a-t-il ajouté.

La division mode et maroquinerie, la plus importante du groupe, a affiché une hausse de 22 % par rapport à la même période de 2021.

Les résultats du troisième trimestre de LVMH, qui possède également Sephora, Bulgari et Tiffany & Co, marquent le début de la saison des résultats pour le secteur du luxe.

Hermès et Kering, propriétaire de Gucci, publieront leurs ventes trimestrielles le 20 octobre.