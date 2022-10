Hausse salariale en novembre pour les éducateurs de la petite enfance en N.-É.

Les nouveaux salaires vont coûter 100 millions $ par année et ces frais sont partagés dans le cadre de l'Entente pancanadienne sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants entre le Canada et la Nouvelle-Écosse.

Les éducateurs de la petite enfance font un travail incroyable et précieux, et nous sommes ravis de faire cet investissement important qui reflète leur importance pour les enfants, les familles et l'économie de la Nouvelle-Écosse , dit la ministre Becky Druhan.

« Cet investissement dans les salaires se fait attendre depuis des décennies et contribuera à faire croître la main-d'œuvre. » — Une citation de Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance

Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg-Ouest, le 12 octobre 2021 à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

La province compte fournir les fonds supplémentaires aux employeurs d'ici le 1er novembre pour permettre aux exploitants de payer le personnel selon la nouvelle échelle salariale d'ici la mi-novembre.

Les augmentations salariales se situeront entre 14 et 43 %, selon le niveau de classification et l'expérience et s'appliqueront aussi aux éducatrices et éducateurs de la petite enfance des garderies en milieu familial.

C'est une étape importante dans la reconnaissance de la valeur que les EPE apportent pour l'avenir des jeunes Néo-Écossais , croit Janessa Williams, éducatrice de la petite enfance et directrice générale du centre de la petite enfance Needham.

J'ai hâte de travailler en collaboration avec tous les intervenants à la mise en œuvre de ce nouveau système.

La ministre Druhan explique qu’il reste travail à faire sur un régime d'avantages sociaux, y compris des prestations de retraite. Elle dit que ce travail se poursuit et que le plan sera déployé en 2023.

À compter de l'an prochain, la province s'engage aussi à investir 120 millions $ sur trois ans pour améliorer les services de garde offerts en Nouvelle-Écosse.

Mais pour certaines garderies qui avaient déjà augmenté les salaires des ECE pour tenter de recruter dans un contexte de pénurie cette annonce arrive trop tard.