Éducation : l’Or-et-des-Bois veut se démarquer pour recruter

Le CSSOB utilisera désormais la marque Un univers captivant dans ses efforts de recrutement et de rétention de sa main-d'œuvre. L’objectif est de se distinguer parmi les autres centres de services scolaires ou les autres employeurs sur le territoire.

« C’est sûr qu’on se ressent de la rareté de la main-d'œuvre », reconnaît Jean-François Pressé, directeur général du CSSOB.

« Pour offrir les meilleurs services possibles aux élèves, on doit pouvoir attirer et retenir notre personnel. On a pu accueillir 70 nouveaux membres au cours des sept derniers mois. C’est énorme, mais on sait aussi que l’on vit 30 départs à la retraite par année. Notre défi de main-d'œuvre est important. » — Une citation de Jean-François Pressé, directeur général du CSSOB

Le directeur général du Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSSOB), Jean-François Pressé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le dévoilement d’une marque employeur est l’une des actions mises de l’avant par le comité d’attraction et de rétention depuis deux ans. Un sondage réalisé auprès des employés et des groupes de discussion ont permis de définir les caractéristiques du CSSOB et l’ADN de son personnel.

À la Foire de l'emploi de Montréal

Cette image de marque sera déployée sur les réseaux sociaux, mais aussi lors d’événements comme la Foire de l’emploi, qui se tiendra à Montréal à compter de jeudi.

« Les centres de services scolaires, on a tous le drapeau du Québec comme logo et on voulait se démarquer avec des couleurs et des mots pour capter l'attention. » — Une citation de Josée Ferron, directrice des ressources humaines au CSSOB

Josée Ferron, directrice des ressources humaines au Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois (à gauche), en compagnie de Caroline Neveu, directrice des communications. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

« Dans un événement comme la Foire de l’emploi, c’est un moyen d’inciter des gens à venir nous rencontrer, que ce soit des Abitibiens qui ont quitté la région et qui voudraient revenir ou encore des gens qui sont intéressés à vivre une expérience en Abitibi », précise Mme Ferron.

Le Centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois emploie 1700 personnes dans ses 23 établissements.