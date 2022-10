Un service de transport en commun dans la Péninsule acadienne sera offert dès novembre

Un autobus de 24 passagers fera six allers-retours entre Caraquet et Shippagan du lundi au vendredi, pendant une période de 34 semaines. Le coût de cet essai est de 200 000 $, subventionné majoritairement par des fonds provinciaux.

Une répartitrice et deux conducteurs assureront le service de 6 h 42 à 18 h 58. Durant toute la durée du projet pilote, le service sera gratuit, alors que les enfants de 12 ans et moins devront être accompagnés.

Réserver sa place

Pour avoir accès au trajet comprenant 17 arrêts, les clients devront réserver une place au moins deux heures à l’avance à l’aide d’une application mobile ou la ligne téléphonique qui sera consacrée au service.

Le service à la demande, des minifourgonnettes qui vont chercher les clients à domicile pour les amener aux points d’arrêt du circuit principal, ne sera pas offert pendant la période du projet pilote.

En cas de mauvais temps, la CSRPA a établi des ententes avec certains commerçants qui pourront protéger des utilisateurs en attente de l’autobus.

Un seul trajet à l'essai

Nous sommes dans la dernière étape , a confirmé le responsable des communications de la CSRPA, Cédric Landry.

Le projet pilote se concentre sur un seul trajet, car on veut identifier ce qui fonctionne bien et quelles sont les failles du système, a-t-il expliqué.

« Même si nous sommes dans une région rurale et surtout parce que nous sommes dans une région rurale, nous avons besoin du transport collectif. Ça fait maintenant partie du mandat donné aux CSR par la réforme de la gouvernance locale. » — Une citation de Cédric Landry, responsable des communications de la CSRPA

Un projet de 1,2 million $

Après le projet pilote, la CSRPA cherchera à mettre en place trois circuits dans la Péninsule acadienne avec des liens à Bathurst et à Miramichi. Le service sera payant pour les utilisateurs, mais ce sera à prix modique, indique Cédric Landry.

On parle d’un projet de 1,2 million $ qui comprendra six autobus, cinq fourgonnettes, des horaires de semaine et possiblement de fins de semaine, des abribus si cela s’avère nécessaire et l’embauche de six conducteurs.

Cette carte montre les trois trajets projetés dans l'offre de transport collectif dans la Péninsule acadienne. Photo : Gracieuseté : CSRPA

On estime le coût annuel de fonctionnement à un peu plus de 765 000 $.

La population l’attend. On sent un fort engouement à travers toutes les sphères de la société, des gens de toutes les classes sociales qui ont hâte de voir ce projet se réaliser , soutient Cédric Landry.

Yves Bourgeois, doyen des études au campus de Shippagan de l’Université de Moncton, a collaboré au projet, qui s’adresse aux personnes qui ont besoin de se déplacer sans nécessairement avoir besoin d’une automobile.

Avec des informations de La matinale et de Réal Fradette