L’aggravation de l’itinérance à Québec bientôt confirmée?

Les organismes et intervenants en itinérance ont beau répéter depuis plusieurs années que le phénomène s’aggrave à Québec, aucune statistique n’a encore permis de confirmer leurs observations. Une situation qui est appelée à changer avec le deuxième dénombrement des personnes en situation d’itinérance organisé mardi soir par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

À compter de 18 h et jusqu’à minuit, une armée de bénévoles iront à la rencontre de personnes sans-abri dans des lieux extérieurs de la capitale ou à l’intérieur d’organismes communautaires pour leur faire remplir un questionnaire.

Intitulée Tout le monde compte, l’initiative se déroule simultanément dans 13 régions du Québec. Elle vise à mieux comprendre l’évolution du phénomène d’itinérance au cours des quatre dernières années, soit depuis le premier dénombrement mené en 2018. L’exercice prévu en 2020 avait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Ça va nous permettre d'avoir plus d'informations sur le profil des gens, leur parcours [et] les difficultés qu'ils rencontrent , explique en entrevue à l’émission Première heure, Frédéric Keck, adjoint à la Direction des programmes Santé mentale et Dépendances du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Adapter l'offre

Il ajoute que les données recueillies aideront également le CIUSSS et ses partenaires du milieu communautaire et de la Ville de Québec à adapter leur offre de services pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation d’itinérance. Ce sera en outre l’occasion d’évaluer les conséquences de la pandémie sur le phénomène d’itinérance dans la capitale.

Les échos qu'on a de nos organismes communautaires, de nos partenaires, de nos équipes, c'est que le phénomène augmente en visibilité et en nombre. C’est sûr que le dénombrement va nous permettre de mieux objectiver cette réalité-là pour la suite , précise Frédérick Keck.

L’idée n’est pas de dénombrer l’ensemble des personnes sans-abri, une tâche pour ainsi dire impossible, mais d’avoir une idée de grandeur du phénomène.

Participation volontaire

L’opération se fait sur une base volontaire. Les répondants peuvent choisir de répondre ou non au questionnaire d’une vingtaine de questions.

Ceux qui acceptent de se prêter à l’exercice ont le loisir de répondre uniquement à celles avec lesquelles ils sont à l’aise. Pas question, ici, d’aller débusquer ni de traquer les personnes qui ont choisi de vivre leur itinérance à l’abri des regards.

« On est vraiment dans les espaces publics, les espaces communs et dans les organismes communautaires. C'est vraiment la stratégie qui est utilisée. » — Une citation de Frédéric Keck, CIUSSS de la Capitale-Nationale

L’itinérance étant un phénomène très complexe , difficile à saisir et influencé par de multiples facteurs, définir un profil type n’est pas chose aisée, précise M. Keck. Il est toutefois possible de dégager certaines tendances.

À titre d’exemple, la difficulté d’accéder à un logement abordable est un enjeu assez central . Le problème est encore plus criant pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, lesquels augmentent leur vulnérabilité.

En 2018, le dénombrement avait permis de recenser 545 personnes en situation d’itinérance à Québec. L’opération s’était tenue au printemps et non à l’automne, comme c’est le cas cette année.

Selon le CIUSSS de la Capitale-Nationale, 125 bénévoles ont répondu à l’appel lancé par le MSSS pour la distribution des questionnaires.

