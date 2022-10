Des montagnes russes déclenchent la détection de collision du nouvel iPhone

Des personnes qui ont activé ce mode sur leur nouvel iPhone 14 ou Apple Watch Series 8, Ultra ou SE et qui sont montées à bord d’un manège en chute libre au parc d’attractions de l’Ohio, aux États-Unis, ont eu la surprise d’avoir alerté leurs proches et les services d’urgences d’une collision grave, selon ce que rapporte le Wall Street Journal (WSJ).

Ce média américain a recensé six appels du genre, de fausses alertes, aux services d’urgence locaux. Dans l’un d’entre eux, on peut entendre un message automatisé disant : Le propriétaire de cet iPhone a eu un grave accident de voiture et ne répond pas à son téléphone . En arrière-plan, on entend le son du parc d’attractions.

Ce n’est pas le seul raté qu’a connu ce nouveau système d’Apple depuis son lancement, en septembre. Les familles de personnes qui ont échappé leur iPhone d’une voiture en mouvement ont cru qu’un grave accident avait emporté leur proche, puisque le système de détection de collision avait été déclenché.

En plus de créer de l’anxiété chez les proches, ces incidents ont pour effet de faire perdre du temps aux services d’urgence, selon ce qu’a indiqué au WSJ Melissa Bour, la directrice des services d’urgence du comté de Warren, qui a reçu les fausses alertes en provenance du parc d’attractions de l’Ohio.

Nous faisons preuve de vigilance. Il n'y a pas d'appel qui n'est pas vérifié. On s'habitue à des téléphones qui ne sont pas des urgences, mais c'est une usure pour les répartiteurs et répartitrices , a-t-elle ajouté.

Le problème s’étend à plus d’un parc d’attractions, selon ce que rapporte le site spécialisé dans les nouvelles liées à ce domaine, Coaster101. À Dollywood, dans l’État du Tennessee, des affiches préviennent les passagers et passagères des manèges les plus intenses du risque des fausses alertes si les appareils d’Apple munis de cette technologie sont amenés à bord.

Comment fonctionne le système d’Apple?

D’après le géant à la pomme, le nouveau système est relié à une poignée de capteurs inclus dans ses appareils, qui détectent les changements de pression d’air liés au déploiement de sacs gonflables dans une voiture, ou encore les sons, les mouvements et la position GPS.

La technologie peut ainsi détecter les renversements, ainsi que les collisions frontales, latérales et arrière lors d’un accident de voiture grave.

Si l’appareil déduit qu’il s’agit d’un accident, leur propriétaire se fait offrir d’appeler les services d’urgences, ou d’ignorer l’alerte. La personne dispose de 20 secondes pour répondre, sans quoi ses contacts prioritaires (s’il y a lieu) et les autorités se font alerter automatiquement.

Apple a déclaré au WSJ que sa technologie visait à apporter une tranquillité d’esprit et qu’elle s’améliorera au fil du temps.

Notons également que le système ne connaît pas que des ratés : les services d’urgences ont pu être contactés rapidement à la suite d’un accident mortel survenu dans le Nebraska, aux États-Unis, grâce à cette technologie.

Les personnes qui souhaitent désactiver temporairement le système de détection de collision – aussi offert au Canada – avant de monter à bord d’un manège peuvent activer le mode avion de leur appareil.