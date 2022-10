Récolte record de tomates dans le Sud-Ouest de l’Ontario

Nous avons probablement dépassé nos attentes de 15 % , affirme Sam Diab, PDG de l'usine de transformation de tomates Highbury Canco.

Selon les agriculteurs, les conditions plus sèches ont permis d'obtenir des tomates en plus grande quantité et de meilleure qualité.

Cette récolte est la meilleure que nous ayons enregistrée jusqu'à présent à Highbury, certainement depuis 2014.[...] L' une des meilleures que nous ayons eues dans l'histoire de cette usine , selon M.Diab.

Sam Diab, PDG de Highbury Canco, tient un pot de sauce pour pâtes Canada Red produit à leur usine de Leamington. Photo : Molnar Dale/CBC

Tom Keller produit des tomates depuis 47 ans. Pour lui aussi, il s'agit d'une année exceptionnelle.

Cela fait du bien d'avoir enfin une si belle récolte , confie-t-il.

Lorsqu'il a une bonne année comme celle-ci, il se sent plus à l'aise de dépenser plus d'argent pour l'équipement et investir dans l'amélioration des infrastructures de son exploitation.

Des emplois assurés

À Highbury Canco, cette récolte exceptionnelle est synonyme de croissance et de sécurité d'emploi.

Sam Diab dit vouloir ajouter trois ou quatre autres produits à sa gamme, ce qui lui permettra d'embaucher environ 70 employés supplémentaires au cours de l'année.

Depuis 2014, date à laquelle l'entreprise a repris les opérations de Heinz à Leamington, Highbury Canco a pu faire passer le nombre de producteurs sous contrat de 21 à 26 et porter le nombre d'employés à 250 à 630.

Pour Steve Bouchard, agriculteur à Amherstburg, les rendements exceptionnels de cette année ne sont pas suffisants pour augmenter sa marge de profit. Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Retombées économiques limitées pour certains

Steve Bouchard est agriculteur indépendant à Amherstburg. Pour lui aussi, la production des légumes a été plus que satisfaisante.

J’ai eu une belle récolte. C'était sec. J’ai pu faire mon irrigation. Comparée à l'année passée.[...]. La récolte a été très bonne cette année. Je suis content , raconte-t-il.

Toutefois, la hausse des prix notamment le carburant, les engrais et la main-d'œuvre limite grandement sa marge de profits.

« Même avec une bonne récolte, on n’a pas fait plus d'argent. C’est très difficile. » — Une citation de Steve Bouchard, producteur indépendant

Il a aussi constaté une baisse de la fréquentation sur les marchés publics où il écoule habituellement sa production.

Nos ventes au marché ont baissé, le monde ne vient pas au marché autant qu'avant , explique M. Bouchard.

Il a d'ailleurs dû se tourner vers de gros fournisseurs pour vendre ses produits.

J'ai été chanceux, j'ai réussi à vendre à des plus gros marchés. Ce n'est pas ce que je veux avoir parce que mon prix n'est pas aussi bon quand je vais à un gros. J'aime mieux vendre au marché direct aux clients , précise-t-il.

Dans l'ensemble, même si la production est bonne, il estime qu'il est difficile pour lui de recouvrer ses coûts de production.

Avec les informations de CBC et de Matins sans frontières