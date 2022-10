Un accès routier controversé à Brandon

Le nouvel accès routier permettra d’entrer dans Brandon sur la 18e rue, dans le sud-ouest de la ville. Également connue sous le nom d'autoroute 10, c’est l'une des routes les plus fréquentées de la ville.

Selon la note du ministère, l'ajout de cette nouvelle entrée augmenterait la probabilité d'accidents et pourrait dégrader une zone humide.

L'accès proposé se situe à l'angle d'une parcelle non développée, à l'ouest de la 18e rue et au sud de l'avenue Patricia, là où l'entreprise VBJ Developments tente depuis 2016 d'obtenir une voie d'accès en vue d'un développement résidentiel et commercial.

L'accès proposé comporte des voies de virage qui seraient plus courtes que la norme, selon l'avis du ministère.

L'ajout d'une intersection à cet endroit augmentera les collisions , indique la note d'information, tout en suggérant que l'accès au projet de développement résidentiel pourrait plutôt se faire par l'avenue Patricia, moins fréquentée.

Malgré les objections de son ministère, Doyle Piwniuk a, en août dernier, approuvé un permis pour l'accès avec des conditions, selon un document obtenu par CBC.

Le ministre, qui n'a pas été disponible pour une entrevue, a affirmé que ce projet de développement soutiendra la croissance de la ville de Brandon.

Doyle Piwniuk n'a pas fourni beaucoup d'explications sur la décision de son ministère. Sa porte-parole, Miranda Dube, a déclaré que cette décision faisait suite à de nouvelles discussions avec la ville de Brandon et les parties prenantes locales, concernant le taux de croissance et de développement continu de la ville .

Beaucoup trop de grands projets à Brandon

La voie d'accès est une source de désaccord entre les contribuables de Brandon. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en vue de sa croissance future, la Ville a besoin d'une obligation non garantie (débenture) de 30 millions de dollars pour améliorer l'infrastructure des eaux usées dans le sud-ouest de Brandon. La Ville propose aussi une augmentation annuelle des tarifs d'eau.

Le conseiller municipal représentant le centre-ville de Brandon, Kris Desjarlais, souligne que les objections du ministère de l'Infrastructure donnent du crédit à sa demande d'une autre audience publique sur l’obligation non garantie (débenture) requise pour financer ce projet.

Selon le conseiller Kris Desjarlais, les emprunts que veut faire la Ville pour des projets dans le sud de la ville ont soulevé de l'inquiétude chez de nombreux citoyens. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

« J'aimerais savoir ce qui a motivé cette décision, car je suis conseiller, je ne suis pas ingénieur, et je veux être sûr que nous suivons toujours les conseils d'experts lorsque nous allons de l'avant avec ce développement. » — Une citation de Kris Desjarlais, conseiller municipal de Brandon.

À la suggestion de M. Desjarlais, le conseil municipal a voté la semaine dernière en faveur de la tenue d'une autre audience publique sur les 30 millions de dollars. La ville de 51 000 habitants a besoin de ces améliorations pour ses besoins actuels et futurs, mais pas exclusivement pour ce projet, précise-t-il.

Le conseiller Desjarlais a ajouté que les résidents s'inquiètent du nombre de grands projets d'infrastructure que la Ville entreprend au même moment, dont 129 millions de dollars pour améliorer son usine de traitement de l'eau.

Un projet en attente depuis 2016

De son côté, le directeur de l'ingénierie de Brandon, Mark Allard, a précisé que les normes du ministère des Transports du Manitoba concernant les points d'accès et la longueur des voies de virage seront probablement assouplies au fur et à mesure que cette section de Brandon passera d'une zone essentiellement rurale, où la vitesse est limitée à 80 km/h, à une zone urbaine où la vitesse est plus lente.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de transports et d'infrastructure, Matt Wiebe, a déclaré que les résidents de Brandon ont le droit de s'inquiéter de la décision du ministre. La proposition d'accès à l'autoroute avait d'abord été rejetée, en 2016, par le Conseil de la circulation routière, un conseil provincial qui a ensuite été dissous par le gouvernement.

L'accès à la rue a été demandé sans succès depuis 2016 par VBJ Developments, l'entreprise à l'origine d'un projet de développement à usage mixte prévu à l'angle de la 18e rue et de l'avenue Patricia. Ce projet comprend des unités commerciales et des logements résidentiels.

La Ville doit encore approuver une proposition finale pour ce développement.

Avec les informations de Ian Froese