Mentors recherchés pour de jeunes entrepreneurs à Saguenay

Il y a actuellement un peu plus d'une trentaine de jumelages entre des entrepreneurs d'expérience bénévoles et de nouvelles personnes qui se lancent en affaires.

Selon Promotion Saguenay, le mentorat constitue une excellente façon d'épauler la relève entrepreneuriale.

Chaque mentor suit quatre heures de formation pour mieux écouter les besoins des mentorés.

Lorsqu’on est sélectionné, on commence par un premier jumelage et on voit ce que c’est de devenir mentor. C’est enrichissant , raconte Serge Desgagné d'Épic Machinerie.

Depuis trois ans, c’est lui qui apporte ainsi son soutien à Fannie Hovington de Ventil-Air.

On vit des choses, on est stressé, on a peur qu’il manque d’ouvrage ou à un moment donné c’est les finances. Mais à qui on parle de ça? Ça aide vraiment d’avoir un mentor , renchérit la jeune femme.

Promotion Saguenay espère recruter de nouveaux bénévoles au cours des prochains mois.