Afficher ses convictions démocrates dans un État très républicain

Prévues pour le 8 novembre prochain, les élections de mi-mandat approchent aux États-Unis. Et alors que le compte à rebours semble égrener ses jours de campagne de plus en plus vite, le candidat démocrate Ned Burns fait le point avec son assistante sur le travail sur le terrain dans le sud-est de l’Idaho.

Il y a des jours meilleurs que d’autres , dit-il. Je défends mes principes lors du porte-à-porte, mais il y en a toujours un qui va me dire qu’il ne votera jamais pour moi, juste parce que je suis démocrate.

Il brigue le poste de représentant à la législature dans cet État particulièrement conservateur et, qui plus est, dans un comté récemment redécoupé qui donne un certain avantage aux républicains.

Ned Burns, qui se présente sous la bannière démocrate aux élections du 8 novembre en Idaho, déplore le climat hostile aux idées progressistes. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Se faire élire sous la bannière démocrate en Idaho est donc un défi, surtout en dehors des grands centres urbains. À Boise, la capitale, il existe au niveau municipal une petite bulle bleue dans l’océan rouge de l’État. C’est là qu’habite Emily Walton, issue d’une famille très conservatrice, mais qui se définit comme démocrate. Elle ventile sa frustration d’avoir un gouvernement républicain au niveau de l’État qui ne représente pas du tout sa pensée politique.

« Je sens qu’on a un gouvernement qui défend des enjeux qui ne rendent pas notre vie meilleure. Il y a aussi le droit à l’avortement qui touche tout le monde. C’est très frustrant de se faire retirer des libertés que les gens ont toujours eues. »

Pour Jaclyn Kettler, professeure adjointe à l’École de service public à l’Université de Boise, il est difficile de vaincre les supermajorités républicaines en Idaho. Les républicains décident de presque toutes les politiques de l’État et le résultat donne des politiques qui reflètent un côté très conservateur. Ils remportent en général au moins 60 % des votes, donc c’est difficile pour les démocrates d’être compétitifs au niveau de l’État.

Katlyn Ketler, professeure adjointe à l’École de service public à l’Université de Boise, estime qu'il y a un danger dans cette polarisation encouragée par le « chacun-chez-soi politique ». Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Le souvenir amer des mesures sanitaires

Ce qui n’aide pas non plus les démocrates à l’approche des élections, ce sont les mesures sanitaires adoptées par l’administration Biden et d’autres instances démocrates qui semblent avoir laissé un impact durable dans la mémoire des électeurs de l’Idaho. Ned Burns en entend encore parler.

Tout ça à cause d’approches pourtant plutôt mesurées de la part de pouvoirs publics au niveau municipal, mais certains sont encore furieux même si, depuis 18 mois, on peut faire à peu près ce qu’on veut en Idaho sur ce point.

Certains partisans conservateurs ont manifesté bruyamment face à ces mesures. Certains se sont même présentés armés, comme lors d’une réunion des autorités municipales de Boise. Ce qui a choqué Emily Walton.

Même si les mesures sanitaires ont été plutôt légères en Idaho, les protestataires en veulent encore aux politiciens plus progressistes. Photo : Getty Images / Nathan Howard

« Ils parlaient de masques et de vaccins et un groupe armé est arrivé et a proféré des menaces. La mairesse et le chef de police ont décidé d’arrêter la réunion. Je me suis assise chez moi quand j'ai entendu parler de ça et j'ai juste pensé : "Est-ce que nous dirigeons ce pays ou sommes-nous dirigés par une foule armée?" »

Déménager pour ses idées politiques

À cause de cet amalgame entre les décisions précautionneuses en temps de pandémie et les démocrates, certains candidats du parti sont, depuis, devenus eux-mêmes la cible de menaces. Le candidat Ned Burns déplore cette polarisation néfaste pour la démocratie.

« Dans le nord de l’Idaho, il y a eu de l’intimidation dans les bureaux de vote. Il y a des candidats qui envisagent de se présenter aux élections, mais ils sont diabolisés. Ils se font traiter de tueurs de bébés ou de pornographes, alors que tout cela est évidemment complètement faux. » — Une citation de Ned Burns, candidat démocrate en Idaho

Des exemples qui écœurent Emily Walton. J’avais une bonne amie qui s’occupait d’une campagne démocrate et elle a reçu des menaces d’une élue républicaine. Elle est partie. Je connais une autre femme qui est partie avec sa famille en Arizona parce qu’elle a eu trop de menaces ici.

Face à ces démocrates qui quittent leur État pour d'autres plus progressistes, à cause de menaces ou simplement parce qu’ils sont résignés à ne jamais voir leurs idées représentées chez eux, la professeure Jaclyn Kettler s’interroge sur les impacts politiques à long terme.

Je ne sais pas quelles sont l’ampleur et la durée de cette tendance, mais je comprends pourquoi ces gens veulent vivre dans des États où les politiques reflètent mieux leurs intérêts. Mais il y a un risque dans cette polarisation encouragée par la politique du « chacun-chez-soi », « qui rend aussi plus difficile d’avoir une vraie concurrence saine dans certains comtés parce qu’il n’y a plus assez de diversité politique. »

Emily Walton croit que la pensée politique plus libérale de Boise, la capitale bleue, se répandra partout en Idaho comme ce fut le cas en Oregon ou dans l’État de Washington. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

En attendant, à défaut d’influencer l’issue du vote, Emily Walton a lancé l’organisme Idaho 97 Project. Elle y conseille les démocrates quant aux candidats républicains à faire élire lors des primaires de ce parti. Car, oui, des démocrates peuvent s’enregistrer comme républicains et voter lors des primaires.

Nous avons publié un guide sur les candidats républicains les moins extrêmes. Est-ce que cela veut dire qu’on aime et qu'on est d’accord avec chaque candidat? Non, mais on préfère un candidat qui respecte la loi, plutôt qu’un autre qui veut foutre l’État en l’air. Le jour de l’élection générale, par contre, les partisans démocrates voteront évidemment pour les candidats de leur parti.

Alors qu'il ne reste plus qu’une poignée de semaines pour que Ned Burns arrive à convaincre les électeurs de voter pour lui, dans un Idaho très républicain, les espoirs sont grands pour l'avenir.