Attaques au couteau en Saskatchewan : « Certains héros portaient des mocassins »

Ces événements sont survenus le 4 septembre dernier et ont coûté la vie à 11 personnes.

Selon la commissaire adjointe de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, certaines des victimes n’ont pas pensé à leur propre sécurité en venant en aide aux autres.

Selon Herbert Burns, sa sœur Gloria Burns est l’une des victimes qui a péri en tentant de sauver son amie Bonnie Burns.

Gloria Burns était une conseillère en toxicomanie et une première intervenante dans des cas d’urgence.

« Elle aimait ce qu’elle faisait et elle croyait que le Créateur allait l’aider, mais le Créateur a dit : ''Non, tu en fais trop''. Tu dois savoir quand aider et quand prendre du recul. Elle a donné sa vie et c’est le choix qu’elle a fait. »