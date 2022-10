La série de Xavier Dolan sera en ligne le 24 novembre

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, première série écrite et réalisée par Xavier Dolan, pourra être visionnée à partir du 24 novembre prochain sur Club illico.

Mettant en vedette Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Patrick Hivon, la série de cinq épisodes est inspirée de la pièce éponyme, de Michel Marc Bouchard. Xavier Dolan y tient également un rôle.

Les téléspectateurs et téléspectatrices pourront suivre l’histoire du trio formé par Mireille, son frère Julien et leur meilleur ami Laurier, qui se retrouvent 30 ans après un incident qui a causé leur séparation et de nombreux bouleversements.