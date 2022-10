Fermée depuis un an, l’unité de soins palliatifs au CHU Dumont ne rouvrira pas

L'unité des soins palliatifs du CHU Dumont à Moncton, au Nouveau-Brunswick, est fermée depuis un an et le Réseau de santé Vitalité confirme qu’il n’a pas l’intention de le rouvrir. Selon le réseau, il s’agit d’une façon « d’optimiser ses ressources d’infirmières ».

L’unité de soins palliatifs avait fermé ses portes temporairement en octobre 2021, en raison d’un manque de personnel et de rénovations dans les locaux.

Nous ne prévoyons pas réaménager une unité de soins palliatifs puisque la réorganisation physique et opérationnelle nous permet de mieux optimiser nos ressources en soins infirmiers tout en priorisant la qualité des soins offerts aux patients , affirme la vice-présidente des Services cliniques chez Vitalité, Sharon Smyth-Okana.

Près de 200 infirmières ont quitté le réseau Vitalité depuis un an et demi.

« Nous comprenons que cette fermeture puisse susciter des préoccupations, mais il faut savoir que souvent les patients et les familles choisissent un environnement plus communautaire pour recevoir leurs soins de fin de vie. » — Une citation de Sharon Smyth-Okana, vice-présidente des Services cliniques au Réseau de santé Vitalité

Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Elle explique qu’au cours des deux dernières années, les chambres de cette unité ont été occupées par des patients qui devaient s’isoler et que, de toute façon, les meilleures pratiques encouragent à diriger les patients en fin de vie vers la communauté.

Deux lits de soins palliatifs et un espace pour les familles ont toutefois été aménagés de façon permanente dans une autre unité de l’hôpital, précise le réseau.

Se tourner vers les soins communautaires

Pour obtenir des soins de fin de vie à Moncton, de nombreux patients doivent désormais se tourner vers un hospice : la Maison Albert. Cette résidence de soins palliatifs compte 10 lits, disponibles pour les personnes du sud-est.

En juin 2019, alors que le projet de la Maison Albert était en développement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait pourtant indiqué que les soins de fin de vie continueraient d'être offerts dans les deux hôpitaux de Moncton, ainsi qu'à domicile. Contrairement au CHU Dumont, l'Hôpital de Moncton n'a pas réduit son offre de soins palliatifs.

La Maison Albert a accueilli ses premiers résidents au début du mois d'août 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Maya Chebl

Et ce ne sont pas que les patients qui se tournent vers la Maison Albert, les infirmières aussi.

La fermeture de l’unité de soins palliatifs au CHU Dumont a provoqué le départ d’au moins deux d'entre elles, Brenda Richard et Donna Lynn Steeves, qui travaillent aujourd’hui à l'hospice.

La fermeture de l’unité, l’année dernière, a été dure pour elles. On a pleuré. On a discuté entre nous autres. C'était terrible. On a vécu un deuil réel , raconte Donna Lynn Steeves.

L'infirmière Donna Lynn Steeves, à la Maison Albert à Moncton. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Mais elles constatent désormais les avantages et croient qu’il s’agit peut-être d’un mal pour un bien.

Même si elles étaient heureuses à l’hôpital, elles découvrent un milieu communautaire qui leur plaît davantage.

Brenda Richard travaille désormais à la Maison Albert. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Selon elle, ce milieu de travail est moins stressant et leur permet de prendre leur temps avec les patients et leur famille, dans une atmosphère beaucoup plus détendue, plus calme, moins chaotique et des soins spécialisés et moins éparpillés , dit Brenda Richard.

Ça fait juste du sens de venir vers la communauté. C’est ce qu’on souhaite faire de plus en plus , ajoute-t-elle.

Améliorer l’accès

Des établissements similaires à la Maison Albert existent à Fredericton et Saint-Jean, mais ailleurs dans la province, il est difficile d’obtenir ces soins.

La Maison Albert offre des espaces de rassemblement pour les proches des personnes en fin de vie. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Ça peut être difficile de naviguer dans le processus d’admission. Comment on se rend à la Maison Albert? Il y a des défis au niveau financier et au niveau de l’accès. À l'extérieur [du sud-est], de Fredericton et Saint-Jean, c’est plus difficile , explique la directrice générale d’Hospice Sud-Est Nouveau-Brunswick Frances LeBlanc.

Depuis son ouverture en août 2021, plus d’une centaine de personnes ont terminé paisiblement leurs jours à la Maison Albert.

Avec des informations de Frederic Cammarano