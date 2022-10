Tom DeLonge, de retour avec Blink-182, de passage au Canada en 2023

Le chanteur et guitariste Tom DeLonge, qui avait quitté les rangs de Blink-182 en 2015, a retrouvé ses collègues Travis Barker et Mark Hoppus pour un nouveau titre, Edging, qui sortira vendredi. Le groupe de pop punk californien prépare un nouvel album et une tournée mondiale qui les amènera à Montréal et à Toronto en 2023.