Retour du service normal à la bibliothèque de Weathley plus d’un an après l’explosion

La succursale avait été touchée par l'explosion qui avait secoué le centre-ville en août 2021 qui avait détruit deux bâtiments, fait 20 blessés et déplacés des centaines de ménages et entreprises.

Au mois d'octobre suivant, la succursale avait rouvert ses portes avec un service de bibliothèque limité au centre de ressources Wheatley.

Photo : La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

Dans un message sur les médias sociaux, la municipalité a déclaré que la succursale reprendra officiellement sa programmation régulière le 18 octobre prochain.

L'espace a été remis en état et est prêt pour votre retour. Nous avons de la peinture fraîche sur les portes extérieures et nous avons nettoyé notre espace de fond en comble de manière professionnelle , peut-on lire sur les médias sociaux.

Même avec le service limité depuis l'explosion, plus de 3700 livres et autres documents ont été empruntés. La succursale a également été en mesure d'offrir son club de lecture d'été, qui a accueilli six programmes et 352 participants.

La succursale a également investi pour mettre à jour sa collection.

La succursale sera ouverte les mardis et jeudis de 16 h à 20 h et les mercredis et samedis de 10 h à 14 h.

Plus tôt cette année, la municipalité de Chatham-Kent a réduit la zone d'évacuation autour du site de l'explosion, mais les travaux se poursuivent pour boucher les puits de gaz découverts dans la région.

En août, 37 ménages étaient toujours déplacés et 21 entreprises étaient toujours fermées.

L'enquête sur la cause de l'explosion est par ailleurs toujours en cours.

Avec des informations de CBC