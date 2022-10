Collecte citoyenne de données sur l’air de Port-Daniel-Gascons

Ces résidents souhaitent obtenir des données autres que celles transmises par Ciment St Marys, propriétaire de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons.

Le projet a été déployé par Environnement vert plus (EVP) à la fin du mois d’août dernier.

Depuis l’été 2020, plusieurs citoyens de Port-Daniel-Gascons rapportent des épisodes d’émanations de poussières.

Plusieurs de ces émanations de poussières qualifiées de collantes par les citoyens ont fait l’objet de plaintes au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Des enquêtes ont été déclenchées.

Récemment, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a publié une ordonnance pour que l’entreprise mette fin aux rejets de poussières et autres contaminants dans l'environnement. Un expert indépendant sera aussi mandaté pour évaluer le fonctionnement des équipements d’épuration d’air. Le MELCC exige de plus que l’entreprise lui dépose un plan de contrôle des poussières et des travaux afférents.

En août dernier, la direction de santé publique de la Gaspésie a aussi organisé une assemblée publique en août dernier sur les risques pour la santé générés par ces émanations de poussières.

Lors de cette rencontre, les citoyens ont appris que les représentants du MELCC n'étaient pas en mesure de valider les données présentées, prélevées par la cimenterie.

Les stations d’échantillonnage appartiennent à la cimenterie et le MELCC n’y a pas un accès continu.

C’est après ce constat que le groupe Environnement vert plus a mobilisé des citoyens qui voulaient être rassurés sur la qualité de leur environnement.

Avec l'aide de contributions citoyennes, EVP a déboursé 350 $ par capteur afin d'installer trois stations dont les résultats sont visibles en continu sur la page du fournisseur (map.purpleair.com  (Nouvelle fenêtre) ).

Trois capteurs ont été installés afin de collecter des données sur la qualité de l'air autour de la cimenterie. Photo : Extrait site Internet map.purpleair.com

Évidemment, on n'a pas mis [sur la carte] les stations exactement là où on les a posées pour protéger [la confidentialité] des emplacements, mais ils sont quand même relativement proches d’où ils sont dans la réalité , explique en entrevue Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement vert plus.

Les résultats ne peuvent pas être attribués directement aux émissions de la cimenterie, mais comme les citoyens ne disposaient pas d'outils pour documenter une forte émission de poussière au moment où elle se produisait, les stations auront leur utilité, croit M. Bergeron. Maintenant, dit-il, on a de quoi. Puis au moment où on aura les données officielles de la cimenterie, mais ça nous permettra de comparer notre jeu de données avec les leurs.

D’après M. Bergeron, les stations citoyennes ont permis de détecter deux épisodes de fortes émissions le 22 septembre et le 26 septembre. Ce sont des données qui ont le mérite d'exister. Les données, qui proviennent de la cimenterie, pour l'instant on ne les a pas. On les a un an plus tard, un an et demi plus tard, à travers l'accès à l'information , fait valoir le responsable d' EVP .

Installées autour de la cimenterie, les stations forment un triangle qui couvre une bonne partie du voisinage de l’usine. Il n’y a pas de raison pour l'instant, qu'on aille plus loin , indique Pascal Bergeron.

Toutefois, dans une prochaine étape, le groupe voudrait implanter un suivi sismique pour évaluer les vibrations émises par la cimenterie.

Avec les informations de Roxanne Langlois