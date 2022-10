L’itinérance sous la loupe à Sherbrooke et Granby

Le deuxième dénombrement des personnes en itinérance aura lieu mardi soir partout au Québec, dont à Granby et à Sherbrooke. Le but de cette enquête est de dresser un portrait de la situation de l’itinérance et de suivre le phénomène.

Comme lors du premier dénombrement fait en 2018, des bénévoles vont distribuer un questionnaire aux gens rencontrés dans les rues afin de mieux connaître leur réalité, leur parcours et leurs besoins.

En Estrie, une question plus spécifique a été ajoutée au questionnaire. [On veut savoir] quelle est la priorité des personnes qui vivent une situation d’itinérance, mais selon leurs termes à eux. On ne propose pas de réponses possibles, c’est une question ouverte , précise le coordonnateur régional de l’opération en Estrie, Mickaël Meret.

Les bénévoles vont également se rendre dans les organismes d’hébergement, comme au Partage Saint-François. Dans les prochains jours, les utilisateurs des centres de jour, comme la Chaudronnée, pourront aussi remplir un questionnaire. Dans tous les cas, le choix de le remplir ou pas revient aux usagers.

Pour mieux connaître l'évolution de l'itinérance

Selon l’organisateur communautaire à la Table itinérance de Sherbrooke, Gabriel Pallota, le taux de participation avait été intéressant il y a quatre ans, ce qui devrait permettre d'avoir une bonne idée de l'évolution de la situation cette année. [Le mot] dénombrement, le problème, c'est que ça souligne l’idée du nombre, alors que c’est vraiment loin d’un recensement. L’idée, c’est de réussir à se donner un indicateur de l’itinérance sur les différents territoires. En le refaisant régulièrement, le plus possible de la même façon, on est capable de suivre le phénomène un peu , dit-il.

À la fin du dénombrement de cette semaine, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS produira un rapport préliminaire destiné au ministère de la Santé et des Services sociaux. C’est ce dernier qui fournira le rapport final.

Les résultats et les conclusions obtenus permettront d'améliorer les interventions en matière d'itinérance.

6000 personnes en situation d'itinérance au Québec

Les résultats du dénombrement de 2018 avaient permis de conclure qu'il y avait près de 6000 personnes qui étaient en situation d'itinérance au Québec. Une augmentation a cependant été observée depuis le début de la pandémie, en raison, entre autres, de la précarité et de la crise du logement.

À Sherbrooke, il y a plusieurs centaines de personnes en situation d’itinérance, sans domicile fixe, selon Gabriel Pallota. On n’est pas dans le millier, mais dans les centaines , précise-t-il.

En tout, à Sherbrooke en 2018, 313 questionnaires avaient été remplis.