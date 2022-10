En désaccord politique avec leur État, ils veulent en redessiner les frontières

Mitchell, en Oregon, un petit village de 170 habitants à mi-chemin entre Portland et la frontière avec l’Idaho, se résume à quelques commerces sur un court tronçon parallèle à l’autoroute. Clignez des yeux, et vous passerez tout droit.

Il y règne une impression de solitude tout aussi politique. Dans le petit magasin de souvenirs, la tenancière affiche ses couleurs, clairement antidémocrates, sur son chandail marqué d'un Let’s Go Brandon bien en évidence.

L’est de l’Oregon n’est pas représenté suffisamment sur le plan politique. Notre vote ne compte pour rien à cause de quelques petits comtés qui contrôlent tout , souffle-t-elle.

Le petit village républicain de Mitchell, qui compte environ 170 habitants, se sent seul politiquement au sein d'un État démocrate. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Ces petits comtés, comme elle dit, sont ceux de Portland et de Salem, la capitale, menés par les démocrates et situés dans l’ouest de l’État. En opposition totale, l’est, très conservateur, n’en mène pas large avec son poids très minime face à des politiques très libérales.

La solution la plus évidente, selon ses promoteurs : que l’est de l’Oregon soit rattaché à l'État voisin de l’Idaho, très conservateur.

C’est ce que pense aussi Gabe Salvage, le propriétaire de l'épicerie du coin, juste à côté du magasin de souvenirs de Mitchell. Un peu comme la viande qu’il passe à la moulinette pour en faire de la saucisse, il broie, une par une, les positions défendues par le Parti démocrate, au pouvoir dans son État, depuis trop longtemps selon lui.

Gabe Salvage fait partie de ceux qui veulent être rattachés à l'État de l'Idaho, qui reflète mieux ses valeurs politiques. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Il y a eu une grave déconnexion pendant la pandémie et sur d’autres enjeux sociaux, constate l’épicier-boucher. Oui, dans l’est de l’Oregon, on pense qu’un bébé dans le ventre est un bébé dans le ventre, pas un foetus, un bébé qui a des droits et qui ne peut pas être avorté. On est plus en accord avec l’Idaho sur ce point.

Si l’avortement est un des grands enjeux idéologiques, il y a aussi celui de la foresterie, selon lui. Pour des gens ici, c’est leur gagne-pain, mais c’est difficile parce que la capitale démocrate décide pour eux de ce qu’il faut faire ou pas.

Déplacer la frontière pour agrandir l’Idaho n’est pas une mince affaire. D’abord, le territoire touché, énorme, représente environ 60 % de l’État de l’Oregon. Par contre, sa population, d'un peu moins de 400 000 personnes, compte pour 9 % de celle de l’Oregon.

Malgré tout, Matt McCaw, membre de mouvement Greater Idaho, croit très sérieusement à ce redécoupage.

Matt McCaw croit profondément à la possibilité de déplacer la frontière pour faire partie de l'Idaho. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Les différences entre l’ouest et l’est de l’Oregon sont trop grandes, selon lui. Un peu à l’image du climat et de la géographie, où Portland est habituellement trempée par la pluie, tandis que le soleil brille de mille feux dans l’est, quasi désertique.

« Au lieu d’être une minorité en permanence ici, on ferait partie de l’Idaho. Sur tous les enjeux comme le port d’armes, l’environnement, l’utilisation du territoire, l’éducation, l’avortement, les crimes et les drogues, nous serions entendus par la majorité et on aurait la gouvernance que nous souhaitons. » — Une citation de Matt McCaw, du mouvement Greater Idaho

Un projet quasi impossible

Cette volonté de vouloir redessiner les frontières est basée sur le clivage entre le milieu rural peu peuplé et le milieu urbain qui prend les décisions, explique Norman Williams, professeur en droit constitutionnel à l’Université de Willamette dans la capitale de l’Oregon, Salem.

Pendant la majeure partie du XXe siècle, et au début du XXIe, il y avait encore des républicains dans les régions urbaines. Ce n’est plus le cas, elles sont maintenant largement démocrates. Et pendant ce temps, les régions rurales sont devenues très républicaines.

L'est de l'Oregon a les mêmes caractéristiques que l'Idaho : plus rural et plus républicain. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Cette division territoriale et politique semble en tout cas immuable. En fait, le processus de redécoupage est très compliqué.

Premièrement, il faudrait que les deux États soient d’accord sur la nouvelle frontière. Jusqu’ici, l’Idaho ne s’est pas vraiment prononcé sur la question et la législature démocrate de l’Oregon fait la sourde oreille. Deuxièmement, il faudrait que le changement soit approuvé par le Congrès. Dans le contexte actuel de polarisation entre démocrates et républicains, les probabilités que cela survienne sont infinitésimales.

Mais Matt McCaw n’en démord pas. C’est faisable et c’est possible, il y a une procédure pour le faire, dit-il. Penser qu’une frontière ne peut pas bouger est naïf. Les frontières sont là pour mettre les gens ensemble, pour aider à identifier ceux qui veulent leur autodétermination et partagent les mêmes valeurs et la même culture.

Près d’une dizaine de comtés de l’est de l’État se sont déjà prononcés en faveur d’une évaluation du projet. D’autres ont dit non, ce qui a fait revoir à la baisse les prétentions territoriales du mouvement pour un plus grand Idaho. Selon le professeur Norman Williams, la réalisation du projet est quasi impossible.

« C’est trop compliqué et trop cher pour le pays de déplacer les frontières. C’est pour cela qu’elles n’ont pas bougé de façon significative depuis la guerre civile, dans les années 1860. » — Une citation de Norman Williams, professeur en droit constitutionnel à l'Université de Willamette

Selon lui, il s'agit d'un cri dans le vide, même si le combat est sincère. Ce n’est pas parce que leur effort est voué à l’échec qu’il faut nier cette colère et cette frustration de l’est de l’Oregon.

Les pancartes en soutien au redécoupage des frontières fleurissent çà et là dans l'est de l'Oregon. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Qu’importe : tandis qu’il prépare ses saucisses maison, Gabe Salvage continue d’arborer fièrement, devant son commerce, sa pancarte « Move Oregon Borders » (Déplacez les frontières de l’Oregon). Bien sûr, il y aura des problèmes avec le taux d’imposition, la taxe de vente [à la différence de l'Idaho, il n'y a pas de taxe de vente en Oregon] ou en ce qui concerne la vente de cannabis, ou encore le salaire minimum, mais je crois que le projet a de meilleures chances de réussite que d’autres tentatives de sécession dans le passé, parce que c’est juste à propos d’une frontière géographique , juge-t-il.