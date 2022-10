Une Néo-Écossaise de 65 ans change de ville pour trouver une place dans un refuge

Dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais prévu que je serais ici à 65 ans, , dit-elle.

Maintenant que je sais que cela peut m'arriver, juste à cause des circonstances, ça peut arriver à n'importe qui.

Denise, dont le nom de famille ne sera pas divulgué pour protéger sa capacité à trouver un emploi, dit que devenir sans-abri en tant que personne âgée montre à quel point la crise du logement est devenue extrême.

Elle avait un logement à Dartmouth pour s'occuper de sa mère âgée et avait travaillé et vécut toute sa vie dans la ville.

Mais l'été a apporté une série d'événements malchanceux, elle s'est fait opérer, elle a attrapé la COVID-19 et elle a souffert d'une crise de santé mentale.

Sa mère a emménagé avec un autre membre de la famille, et Denise ne pouvait plus se permettre une place avec seulement son revenu. Et pourtant, elle avait un emploi en plus d’une prestation de la Sécurité de la vieillesse et des fonds du Régime de pensions du Canada.

Elle a dit que dans son ancien quartier du nord de Dartmouth, les appartements d'une chambre coûtaient plus de 1 200 $ par mois et qu'une chambre louée dans la maison de quelqu'un coûtait encore environ 900 $.

J'ai vu une annonce de quelqu'un qui voulait louer son salon pour 800 $ par mois … c'est fou , pense Denise.

Les abris d'Halifax sont pleins

Elle a essayé de vivre avec sa fille pendant un moment, mais elle était trop à l'étroit avec un chien et des enfants dans un appartement de deux chambres.

Alors Denise a appelé des refuges autour d'Halifax, et tous avaient la même réponse : désolée, nous sommes complets .

Après quelques semaines passées dans sa voiture, Denise a élargi ses recherches à l'extérieur d'Halifax et a quitté son emploi en ville. Elle est allée à Truro, puis à New Glasgow, avant d'atterrir à Open Arms.

Chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, les portes se fermaient , remarque-t-elle.

La province travaille à la construction de logements plus abordables, a investi davantage dans les refuges et la municipalité d'Halifax a créé des unités modulaires temporaires cette année, mais Denise croit qu'il faut faire plus immédiatement.

Amanda Hatt Gould est la coordonnatrice du refuge Open Arms à Kentville. Photo : Radio-Canada / Haley Ryan

Amanda Hatt Gould, coordonnatrice du refuge Open Arms, dit que le centre accueille des gens de toute la Nouvelle-Écosse, mais aussi d'autres provinces.

Beaucoup de personnes ont déménagé en Nouvelle-Écosse dans l'espoir d'une meilleure situation de logement, mais certaines finissent par avoir besoin d'un abri, explique la coordonnatrice.

Amanda Hatt Gould ajoute qu'Open Arms rénovait pour plus que doubler la capacité de l'établissement mixte qui a présentement neuf lits.

Denise dit que le personnel d'Open Arms a été d'un soutien incroyable et lui a sauvé la vie . Elle est maintenant sur la liste d'attente pour un logement subventionné et cherche un nouvel emploi dans sa nouvelle ville.

J'ai une attitude positive grâce aux intervenants… si je n'avais pas été ici, je ne sais pas où je serais maintenant. Je ne sais vraiment pas , dit-elle.