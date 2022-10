Pannes de génératrices dans des immeubles de logements sociaux en N.-É.

Selon le ministère du Logement, le commutateur de transfert automatique a échoué et les centaines de locataires du gratte-ciel se sont retrouvés sans ascenseurs, lumières ou électricité pendant 24 heures.

Paul LaFleche, le sous-ministre du Logement, dit que Fiona a permis de constater que les plans en cas de pannes de courant dans les immeubles de logements sociaux sont peu fiables..

Nous avons appris, entre autres, que l'entretien et la fourniture de génératrices sont des problèmes importants dans notre infrastructure de logements sociaux , dit-il. Nous savons que c'est un problème vraiment critique.

Il a promis que le ministère examinerait ce qui n'allait pas pour y remédier en proposant une politique plus complète sur les mesures de secours d'urgence pour les quelque 2 000 immeubles de logements sociaux que possède la province.

Douze autres logements sociaux ont également eu des problèmes de génératrice pendant ou après la tempête.

La plupart des problèmes se sont produits dans des bâtiments gérés par l’autorité du logement de Cobequid. L'organisme gouvernemental qui gère des logements sociaux dans une zone qui s'étend de Stewiacke à la frontière du Nouveau-Brunswick et de la limite du comté de Pictou au début de la vallée d'Annapolis.

Bâtisses affectées

La Villa Remsheg à Wallace, en Nouvelle-Écosse, a dû remplacer une génératrice installée il y a moins de six mois. Elle a cessé de fonctionner le deuxième jour des pannes.

Des lignes électriques et un poteau, endommagés par l'ouragan Fiona, bloquent une rue à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, le 28 septembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Les génératrices de secours n’ont pas fonctionné non plus à la Villa Hillcrest de Springhill, au Manoir Fundy de Joggins, à l’Édifice pour aînés de Noël, au Manoir Marshview de Amherst, à la Villa Riverview de Stewiacke et aux Appartments Arcadian de Bible Hill.

À la Villa Hillside, le réservoir de propane qui alimente la génératrice en carburant s'est vidé à cause d’une fuite.

Les batteries ont fait défaut au bâtiment pour personnes âgées de Great Village et au manoir Sunnybrook à Shubenacadie.

Les génératrices de secours dans certaines parties du Manoir Mountain View à Parrsboro et au Manoir Lakeside à Amherst devaiet déjà être remplacées avant le passage de la tempête.

Plus de génératrices et un meilleur entretien

Le ministère dit qu’il n'y avait aucun problème important à signaler dans les bâtiments administrés par l’autorité du logement de l’Ouest ni même dans les immeubles des autorités du logement de l’Est et du Cap-Breton.

Par contre, dans les régions les plus gravement touchées, le manque de carburant pour alimenter les génératrices a affecté les services aux résidents.

Paul LaFleche, est sous-ministre du Logement en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada / Jean Laroche

Paul LaFleche croit que la situation est assez préoccupante pour justifier un examen plus approfondi et peut-être une politique plus claire.

Nous avons constaté depuis les deux dernières tempêtes qu'en fait les génératrices dans les logements publics sont rares , dit-il. Certaines ne desservent qu'un espace commun, d'autres ne desservent que des éclairages de secours .

Il croit aussi que l'entretien des systèmes d’urgence doit être mieux encadré.

La politique autour de l'endroit et du moment où nous les avons et comment ils sont entretenus, n'est pas adéquate , admet-il.

La province dit posséder 1 947 immeubles, dont 14 gratte-ciel, et elle compte 400 génératrices. Elles sont dans des abris qui résistent aux intempéries, mais qui sont vulnérables au vent et aux fortes pluies.