Début de l’enquête du coroner sur la mort de deux autochtones à Thunder Bay

Le coroner de l’Ontario se penche à partir de mardi sur les circonstances qui ont mené à la mort de Don Mamakwa et Roland McKay, deux Autochtones oji-cree qui sont morts alors qu’ils étaient détenus par la police de Thunder Bay.

M. Mamakwa, 44 ans, de Kasabonika Lake, et M. McKay, 50 ans, de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, sont décédés respectivement le 2 août 2014 et le 20 juillet 2017 dans leur cellule, alors qu'ils étaient détenus au quartier général du Service de police de Thunder Bay (SPTB).

Les deux hommes avaient été arrêtés pour des allégations d'intoxication publique.

Les enquêtes du coroner sont obligatoires en Ontario lorsqu'un décès survient alors qu'une personne est en garde à vue ou détenue.

L'enquête tentera de répondre à certaines questions, notamment comment le racisme, les préjugés et les stéréotypes ont pu jouer un rôle dans le traitement des deux hommes par les policiers et ambulanciers.

Le coroner tentera aussi d’élucider comme les personnes soupçonnées d'être intoxiquées sont évaluées par les premiers intervenants et s’il est approprié de les placer en détention.

Le traitement des autochtones par la police au coeur de l’enquête

Le rôle que le racisme a pu jouer dans le traitement de messieurs Mamakwa et McKay va être une question centrale que le coroner devra examiner, affirme Asha James, une avocate qui représente les familles des deux hommes.

Après une bataille juridique entre le SPTB et les familles, la vidéo montrant un troisième homme traîné à l'intérieur du poste de police sera incluse comme preuve.

Cette vidéo illustre l’emprisonnement de Dino Kwandibens, un autochtone de la Première Nation de Whitesand, qui a été placé en détention quelques minutes seulement après M.Mamakwa en 2014.

Pendant longtemps, nous avons entendu les histoires, mais c'est très différent quand les gens le voient et l'entendent , affirme Mme James.

L'une des choses que j'espère, c'est que ce genre de représentation visuelle va créer un véritable moment de prise de conscience pour certains membres de la communauté de Thunder Bay qui n'ont pas réalisé la profondeur de ce qui s'est passé dans la relation entre le service de police et les autochtones de la ville , ajoute-t-elle.

Deux rapports publiés en décembre 2018 ont trouvé des preuves de racisme systémique envers les Autochtones, tant par le SPTB que par sa commission policière.

Les membres des familles de Mamakwa et McKay devraient témoigner le premier jour de l'enquête. Le gouvernement de l'Ontario s'attend à ce qu'il y ait 31 témoins au total.

La famille souhaite des réponses

Denise Tait, une nièce des deux hommes, prévoit d'être présente pendant les 17 jours de l'enquête.

Elle affirme qu'elle veut savoir qui a pris la décision d’ignorer les problèmes médicaux de Roland McKay de l'envoyer au poste de police plutôt qu'à l'hôpital.

Il avait besoin d'aide. C'est pourquoi l'ambulance a été appelée, au lieu de cela, ils ont dit que tout était correct et l’ont envoyé en prison , affirme Mme Tait.

J'ai attendu des années pour avoir cette réponse , déplore-t-elle.

Rachel Mamakwa, affirme quant à elle avoir des sentiments mitigés quant au début de l'enquête, plus de huit ans après la mort de son frère Don.

Chaque fois que cette question est soulevée, les sentiments remontent à ce jour où nous l'avons perdu. La douleur et la colère , affirme-t-elle.

Elle espère que l'enquête conduira à des changements afin que personne d'autre ne meure dans un poste de police et que les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

L'aide médicale reçue remise en question

Une enquête de l'Unité des enquêtes spéciales (UES) de 2015 avait relevé que M. Mamakwa avait des difficultés respiratoires, mais qu'il a été laissé sans surveillance dans la cellule de la police pendant près de cinq heures avant sa mort.

Bien qu'il y ait un centre de désintoxication à Thunder Bay, l'enquête de l' UES a révélé qu'il n'y avait pas de lits disponibles au centre la nuit où M. McKay est mort, de sorte qu'il a été amené au poste de police à la place.

Dans son rapport d’enquête, l’ UES a souligné ne pas avoir trouvé de preuves suffisantes pour inculper les agents mis en cause dans les décès des deux hommes, mais les premiers intervenants doivent quand même être tenus responsables, croit Asha James.

Pour les familles, cela ne s'arrête pas là. Le traitement que Don et Roland ont reçu, qu’on ait ignoré leur demande d'aide médicale, les suppositions qui ont été faites sur leur niveau d'intoxication et leur besoin de traitement médical. Même si ce n'est pas criminel, c'est un problème certain , affirme Mme James.

Ce sont des histoires que nous avons entendu les Autochtones de Thunder Bay raconter encore, encore et encore sur ces interactions qu'ils ont avec la police et les services médicaux d’urgence , ajoute-t-elle.

