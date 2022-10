Au tour de Bauer de larguer Hockey Canada

La décision, qui entre en vigueur immédiatement, a été annoncée dans un communiqué diffusé ce matin.

Les allégations d’abus de confiance continus et répétés de la direction sont extrêmement troublantes et justifient un changement. Nous avons perdu confiance dans la direction de Hockey Canada. Notre objectif est de susciter un changement de leadership et, en collaboration avec d'autres personnes, fournir une voie constructive pour apporter de nouvelles solutions à la table , écrit le président et chef de la direction de Bauer, Ed Kinnaly.

L’entreprise indique que l’entente a une valeur de plusieurs millions de dollars et est échelonnée sur plusieurs années. Bauer continuera de fournir casques, gants, patins et bâtons aux programmes féminins.

De plus, l’équipementier propose à Hockey Canada un mécanisme d’achat de produits pour ses programmes masculins.

Bauer redéploiera les profits des produits vendus aux programmes masculins afin d'accroître l'accessibilité et l'équité pour les filles, les femmes, le parahockey et d'autres groupes sous-représentés.

Notre objectif est de favoriser le changement de gestion et de politique [au sein de Hockey Canada] et non d’avoir un impact sur les athlètes. Nous allons continuer de soutenir les joueurs de Hockey Canada avec notre équipe de service aux athlètes d’élite , précise Ed Kinnaly.

Plusieurs commanditaires ont largué Hockey Canada au cours des dernières semaines. Le 7 octobre, c’était l’équipementier Nike qui annonçait la suspension de son partenariat.

Parmi ces commanditaires qui exigent un changement de leadership, on retrouve Tim Hortons, la Banque Scotia et Canadian Tire, notamment.

Hockey Canada est dans la tourmente depuis le mois de mai, lorsqu’il a été révélé que cette organisation avait réglé à l'amiable une poursuite avec une présumée victime qui alléguait avoir subi un viol collectif commis par huit joueurs de hockey, y compris des membres de l'Équipe Canada junior de 2018. Une deuxième affaire présumée de viol collectif — impliquant des membres de l’équipe nationale junior de 2002-2003 — est venue ajouter à l’embarras de Hockey Canada en juillet.

L'existence d'un deuxième fonds secret destiné à indemniser les victimes d’agressions sexuelles, révélée par le Globe and Mail le 3 octobre, n'a certainement pas fait taire les critiques.

Le 8 octobre, la présidente du conseil d’administration par intérim de Hockey Canada, Andrea Skinner, a annoncé sa démission. Elle déclarait qu’il ne lui paraissait plus raisonnable de continuer à donner [de son] temps bénévolement à titre de présidente intérimaire ou d’administratrice de l’organisation .