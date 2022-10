Deux patineuses sexagénaires brillent à une compétition internationale

La Rimouskoise Mireille Parent, 60 ans, a remporté l'argent en style libre. Après 40 ans sans pratiquer le sport, la patineuse a repris l'entraînement il y a quelques années.

J'avais appris qu'il y avait un réseau de compétition pour les adultes. [...] Ça m'a donné le goût de me remettre à la compétition, 40 ans plus tard , a-t-elle raconté à l'émission Info-réveil.

Après avoir participé à deux compétitions, une régionale et une autre provinciale, l'an dernier, Mireille Parent était prête à relever un nouveau défi. J'ai dit ok. On y va pour une compétition de plus haut niveau avec plus de compétiteurs , ajoute la Rimouskoise.

Mireille Parent, patineuse artistique Photo : Mireille Parent

Lina Joubert, âgée de 62 ans et originaire de Notre-Dame-du-Portage, a elle aussi pris part à la compétition à Ottawa. Elle est la mère de l'ex-patineur olympique Charles Bilodeau.

La patineuse a décidé de rechausser les patins il y a sept ans, après avoir entendu parler de la tenue de compétitions pour adultes.

À écouter : Entrevue de Mireille Parent et Lina Joubert à Info-réveil

Elle a commencé le patinage artistique à l'âge de 15 ans. À l'époque, très peu de compétitions étaient offertes dans la région, dit-elle. Je n'ai pu faire que trois compétitions dans ma carrière de jeune patineuse. J'avais toujours le goût, j'aimais le challenge et l'environnement compétitif .

Pour Mme Joubert, ce sport, c'est [son] projet de retraite pour [la] garder en forme .

Lina Joubert, patineuse artistique Photo : Lina Joubert

Mireille Parent affirme patiner environ dix mois par année, trois heures par semaine. Elle s'entraine avec les membres du Club de patinage artistique de Rimouski. La patineuse fait également de la course à pied, question d'améliorer [son] cardio .

Les deux femmes souhaitent maintenant participer aux Winter World Masters Games, une autre compétition internationale, prévue en 2024, en Italie.