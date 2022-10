Le Canada enverra 40 sapeurs de combat en Pologne

Lors de cette réunion bilatérale avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale de Pologne, Mariusz Błaszczak, les ministres ont signé un protocole d'entente qui touche à la formation et à la collaboration pour moderniser la technologie militaire, notamment.

La ministre Anand a également annoncé qu'au cours des prochaines semaines, le Canada déploiera environ 40 sapeurs en Pologne dans le cadre de l'opération UNIFIER dirigée par la Pologne pour les forces de sécurité ukrainiennes face à l'invasion russe.

Les Forces armées canadiennes offriront également une formation en génie, de même que sur l'utilisation d'explosifs pour les travaux de démolition et de déminage, a-t-on expliqué dans un communiqué.

La Pologne et le Canada ont tous deux démontré du leadership dans le soutien à l'Ukraine alors qu'elle se défend contre les attaques illégales et injustifiables de la Russie – et le protocole d'entente et la formation annoncés aujourd'hui nous aideront à renforcer la mise en place d'un ordre international fondé sur la règle de droit , a souligné la ministre Anita Anand.

Dans le cadre de cette opération UNIFIER, 33 000 militaires et agents de sécurité ukrainiens ont reçu une formation de la part des soldats canadiens.