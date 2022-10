Course à la mairie d’Ottawa : Bob Chiarelli, le retour d’un ancien maire

À 81 ans, Bob Chiarelli réussit à se tailler une place dans la course à la mairie d’Ottawa où il désire récupérer un poste qu’il a occupé il y a déjà plusieurs années. À moins de deux semaines des élections du 24 octobre, il est l’un des trois candidats favoris. Portrait.

Ce que beaucoup de gens disent et pensent, Bob Chiarelli l’a entendu très souvent : il est trop vieux pour être candidat à la mairie.

Il s’en moque. Il dit même que la campagne électorale lui donne de l’énergie, même si sa hanche gauche le fait boiter certains jours.

Il met aussi en valeur ses gènes familiaux. Ses parents, tantes, oncles, frères et sœurs ont vécu jusqu’à 90 ans. En plus de la longévité, il estime avoir hérité des valeurs du travail acharné. Son père est arrivé à Montréal en 1924 en provenance du sud de l’Italie. Pendant cinq ans, il faisait deux quarts de travail dans une mine d’or à Timmins, en Ontario, avant de faire venir sa femme et ses enfants avec lui, à Ottawa.

Bob Chiarelli s'est incliné aux élections provinciales de 2018 (archives). Photo : Radio-Canada

L’un des premiers souvenirs dans la mémoire de Bob Chiarelli remonte à l’âge de 4 ou 5 ans. Son père possédait une boucherie, et des clients venaient payer une facture d’épicerie de 15 ou 20 $ pour rembourser le crédit que son père leur avait accordé.

Il a porté cette dette pour un grand nombre de personnes pendant toutes ces années. Il était tellement empathique. J’ai beaucoup appris de lui , raconte-t-il.

Un retour préparé

Lorsque ce vieux routier de la politique a envisagé de se présenter à la mairie l’an dernier, il a fait le tour des plateaux de télévision locaux pour réclamer une enquête sur les problèmes du train léger d’Ottawa.

Et puis, il a largué une bombe en publiant un courriel personnel de son ancien assistant et super-consultant de la Ville d’Ottawa, Brian Guest, qui lui reproche d’aller de l’avant avec cette connerie .

Tu sais à qui tu t’en prends avec ce soutien à l’enquête judiciaire, n’est-ce pas? Quelqu’un qui a toujours été ton fidèle ami et serviteur.

Bob Chiarelli a conservé ledit courriel pendant plus d’une semaine avant de décider de le rendre public. Ce faisant, il a sacrifié des relations personnelles, mais selon lui, le public devait le savoir.

Ce courriel s’est d’ailleurs avéré un élément déclencheur pour le gouvernement de l’Ontario, qui a finalement demandé une enquête publique.

C’est ainsi qu’il a fait son retour dans l’arène politique, après avoir quitté celle-ci, en 2018, après deux mandats sur la scène provinciale et plusieurs postes de ministre.

Un intérêt de longue date pour la politique

Les aléas de la vie n’ont jamais miné l’intérêt de Bob Chiarelli pour la politique. Plus jeune, il a également affectionné presque tous les sports, l’un après l’autre. Il a même obtenu une bourse d’études pour défendre les couleurs du programme de hockey de l’Université Clarkson, dans l’État de New York.

Avant de devenir maire d'Ottawa, Bob Chiarelli a défendu les couleurs du programme de hockey de l'Université Clarkson au début des années 1960 (archives). Photo : gracieuseté Bob Chiarelli

De retour dans la capitale nationale avec son épouse, Susan, il s’inscrit à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Le jour de son premier cours, il amène une boîte de cigares pour célébrer la naissance de son fils, Chris.

Il obtient son diplôme et ouvre son propre cabinet avec un camarade de classe, résistant aux pressions familiales voulant qu’il rejoigne plutôt un grand cabinet .

Avec Susan, Bob Chiarelli a eu deux autres enfants, Lynn et Donna, mais le mariage n’a pas duré.

En s’impliquant dans la politique et dans les campagnes libérales, il a rencontré Carol, à qui il a pris la main. Ils ont formé une grande famille recomposée avec les trois enfants de Bob et les deux enfants de Carol. Ensemble, le couple a ajouté un autre enfant à la maisonnée déjà animée, Katie.

Élu comme député d’Ottawa-Ouest-Nepean en 1987, il partage sa vie entre Ottawa et Queen’s Park. La vie est alors belle, il respire le bonheur, mais tout s’effondre au milieu des années 1990.

Un jour, nous étions assis sur le canapé et j’ai mis mon bras autour d’elle. Autour de son cou, j’ai senti quelque chose. C’était le cancer.

Bob Chiarelli savait qu’il devait habiter à Ottawa à temps plein. Carol l’a encouragé à tenter sa chance à la présidence régionale d’Ottawa-Carleton en politique municipale. Il a battu l’élu sortant, Peter Clark, en 1997, mais il n’a pas pu célébrer sa victoire avec son épouse.

Jongler avec la famille et le travail

Sa fille aînée, Lynn, dit que peu de gens savaient que son père était le principal soignant de Carol dans les phases palliatives de sa maladie, qu'il élevait deux filles en tant que père célibataire, qu'il conduisait l'une d'elles à son entraînement de natation à 5 h 30, qu’il faisait la cuisine et la lessive en essayant de vivre son deuil.

Des années plus tard, Bob Chiarelli a refait sa vie avec celle qui partage maintenant son quotidien depuis 20 ans, Randi Hansen. Il l’a évidemment rencontrée lors d’une campagne électorale.

La famille Chiarelli. De gauche à droite : Andrea, Katie, Bob, Lynn et Donna (archives). Photo : gracieuseté Bob Chiarelli

Ils ont accueilli la sœur de Bob Chiarelli et son fils Chris, qui souffrait de schizophrénie et qui est mort d'un cancer en 2012.

Pour Lynn, vivre avec mon père et notre tante âgée a été un cadeau incroyable pour mon frère. Ça lui a donné un espace sûr et accueillant pour vivre .

« Je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il y a beaucoup de profondeur dans son expérience de vie. Il comprend qu'il vient d'une famille qui n'avait pas grand-chose et qu'il a dû travailler très dur. Il a une vision des vrais défis auxquels les gens sont confrontés. » — Une citation de Lynn, fille aînée de Bob Chiarelli

L’héritage de l' O-Train

Élu maire d’Ottawa au début du siècle pour remplacer Jim Watson qui a fait le saut en politique provinciale, Bob Chiarelli a été réélu sans difficulté en 2003. Pendant ses années en politique municipale, il a eu sa part de défis : la tempête de verglas et la fusion de 11 municipalités parfois réticentes en une seule ville géographiquement géante.

Il a aussi dirigé un conseil qui a introduit une politique de bilinguisme controversée et, en 2001, une interdiction totale de fumer dans les lieux publics, une première pour une municipalité canadienne.

Puis, il y a eu l’O-Train, considéré comme un projet pilote, allant des stations de Bayview à Greenboro.

Au fil des décennies, Bob Chiarelli et Jim Watson ont eu à se remplacer l'un et l'autre, comme maire d'Ottawa et comme député provincial libéral (archives). Photo : Radio-Canada

Ce qui a finalement causé sa perte est son projet d'électrifier et d'étendre le réseau nord-sud. Les critiques ont déclaré que le projet était trop coûteux, plus de 800 millions de dollars - une aubaine par rapport au prix actuel - qu'il était trop entouré de secret et qu'il n'avait pas de sens, alors que la plupart des navetteurs se déplacent d'est en ouest.

Lors des élections de 2006, il est arrivé loin en troisième position, battu par l'homme d'affaires Larry O'Brien.

Le nouveau conseil a ensuite annulé le contrat signé pour le projet, ce qui a coûté plus de 35 millions de dollars aux contribuables. Et le train léger ne sera finalement pas étendu à Ottawa avant 2019.

Les hauts et les bas d’un ministre

En 1996, Bob Chiarelli a été l'un des rares députés à soutenir la campagne improbable de Dalton McGuinty pour devenir chef du Parti libéral de l'Ontario. Quelques années plus tard, ce dernier a pourtant été élu premier ministre, un poste qu’il a occupé jusqu’en 2013.

Au pouvoir, M. McGuinty a permis à son protégé d’occuper une série de postes au sein du cabinet, notamment comme ministre de l’Énergie. Je suis fier d’avoir fermé la dernière centrale thermique au charbon de l’Ontario, à Thunder Bay , dit M. Chiarelli.

Mais il a également dû faire face à des difficultés. De nombreux résidents et propriétaires d'entreprises étaient furieux de l'augmentation du coût de l'électricité, sans parler du scandale provoqué par l'annulation controversée de deux usines à gaz par M. McGuinty.

Bob Chiarelli, à l'époque où il était ministre pour un gouvernement libéral ontarien (archives) Photo : La Presse canadienne / Matthew Sherwood

Lorsque les progressistes-conservateurs ont balayé la province en 2018, pour la deuxième fois de sa carrière, Bob Chiarelli est tombé en troisième position. Mais quelques jours plus tard, il a aidé son successeur, le député progressiste-conservateur Jeremy Roberts, à faire la transition dans son rôle. Il s'est même arrangé pour que le jeune député prenne en charge le bail de son appartement au centre-ville de Toronto.

Cette anecdote décrit bien Bob Chiarelli. Il est prêt à débattre avec ses rivaux, mais il n’en fait jamais une affaire personnelle. La conseillère sortante du conseil municipal d’Ottawa, Diane Deans, l’admet : elle s’est disputée avec lui des centaines de fois. Malgré tout, elle le décrit comme un maire qui essayait d’amener tout le monde autour de la table à ramer dans la même direction. Récemment, elle reprochait le contraire au maire sortant Jim Watson.

Quand il est parti, il m’a demandé de faire partie des personnes qui allaient parler de lui. Nous pouvions être en désaccord, mais ce n’était jamais rien de personnel , dit-elle.

Malgré tout, Diane Deans ne soutient pas Bob Chiarelli dans la course à la mairie. Son aide le plus connu de l'époque où il était à la mairie, Brendan McGuinty, le plus jeune frère de l'ancien premier ministre, soutient quant à lui un autre candidat à la mairie.

Cela est révélateur d’une campagne qui semble un peu mince. Il prétend quand même ne pas être inquiet. Sur ses 11 campagnes électorales, il en a remporté 9.

Avant chaque élection, j'ai une conversation avec moi-même, comme je l'ai fait cette fois-ci. Si vous n'êtes pas prêt à perdre, ne vous présentez pas.