Les maisons des jeunes sont « sous-financées depuis trop longtemps »

Depuis plus de 40 ans, les maisons des jeunes du Québec permettent d’enseigner aux jeunes la participation citoyenne en plus de faire de la prévention et la promotion de la santé et du bien être auprès d’eux.

C’est un milieu de vie, un endroit où les ados de 12 à 18 ans se rassemblent sur l’heure du dîner ou après l’école. C’est un endroit qui leur ressemble et ils sont accompagnés par des professionnels où il y a une programmation diversifiée , rappelle le directeur général du Regroupement des maisons des jeunes du Québec, Nicholas Legault.

Selon ce dernier, il faudrait 68 millions de dollars de plus pour que ces endroits fonctionnent convenablement. Actuellement, chaque maison des jeunes reçoit en moyenne 130 000 $ par an. On est en sous-financement chronique depuis trop longtemps. Dans le contexte actuel où on est en pénurie de main d'œuvre, on est loin d’être compétitif dans nos organismes communautaires.

« On parle peu de l’éducation qui est en dehors du milieu scolaire. Les maisons de jeunes sont une autre réponse à nos ados pour les accompagner. » — Une citation de Nicholas Legault, directeur général du Regroupement des maisons des jeunes du Québec.

M. Legault ajoute qu’avec la pandémie et l’effet qu’elle a eu sur les jeunes, le rôle des maisons des jeunes est d’autant plus important.

À écouter : L'entrevue de Nicholas Legault à Vivement le retour

La 25e édition de la Semaine des maisons des jeunes se tient jusqu'au 16 octobre.