Agression d’un adolescent à Trois-Rivières : deux jeunes sont arrêtés

Un adolescent de Trois-Rivières affirme s’être fait agresser le 4 octobre dernier. Ayant subi une commotion cérébrale et une entorse cervicale, il a pris la décision de porter plainte à la police de Trois-Rivières. Deux jeunes de 17 et 18 ans ont été arrêtés en lien avec cette affaire.

Ils ont mis ma santé en danger, puis ils trouvaient ça drôle , a raconté le jeune de 15 ans, dont nous protégeons l’identité, puisqu’il est mineur et qu’un processus judiciaire est en cours.

L’adolescent allait rencontrer des amis devant une maison des jeunes, qui était fermée, quand deux personnes s’en seraient alors prises à lui. D’autres adolescents témoins de la scène ont filmé l’agression et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.

Ils retenaient mon scooter pour pas que je puisse m’en aller, puis là, je ne sais pas trop ce qui s’est passé. Il y a en a un qui a essayé de me frapper et qui m’a manqué. Ils ont tous dit [les témoins] : "il t’a manqué, il t’a manqué!" [Alors], celui qui avait volé mon téléphone décide de me donner une claque en arrière de la tête, puis l’autre en état [d’ébriété] m’a donné deux gros coups de poing sur le casque , a expliqué l’adolescent. J’étais sonné et je voyais double , décrit-il.

« Ce qui m’a le plus enragé, c’est qu’il y avait plein de monde autour de nous qui a décidé de ne rien faire. » — Une citation de Adolescent de 15 ans

Les jeunes auraient aussi volé le cellulaire de la victime et l’auraient obligé à leur donner sa vapoteuse.

Arrêts à l’hôpital et au poste de police

Le lendemain de l’événement, le jeune s’est rendu à l’hôpital en compagnie de sa mère.

Un rapport de l'Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), que Radio-Canada a pu consulter, confirme qu’une commotion cérébrale et une entorse cervicale ont été diagnostiquées chez l’adolescent.

Il a aussi pris la décision de porter plainte. Le jour même, un adolescent de 17 ans et un autre de 18 ans ont été arrêtés, a affirmé le service de police de Trois-Rivières.

Ils ont été libérés sous condition en attendant leur comparution.

Une vidéo sur les réseaux sociaux

L’adolescent est en congé de maladie jusqu’au 12 octobre. Il appréhende son retour à l’école, puisque la vidéo de son agression a beaucoup circulé. Je n’aime vraiment pas ça revoir les vidéos , confie-t-il.

L’adolescent et sa mère espèrent que le fait de porter plainte et de partager leur histoire sensibilisera les parents et les adolescents à la gravité de l'intimidation.

De ne pas agresser, mais d'être témoin et de ne rien dire c'est aussi une agression. C'est aussi grave que de commettre le geste, quant à moi , a déclaré la mère.

La maison des jeunes aurait indiqué à la mère de l'adolescent qu’un problème d’intimidation à l’extérieur des heures d’ouverture de l’organisme est bien présent. Radio-Canada n’a pas pu rejoindre la maison des jeunes pour recueillir sa version.

La journaliste Coralie Laplante a rencontré le jeune et sa mère qui souhaitent dénoncer la situation.

Certaines images contenues dans ce reportage pourraient heurter la sensibilité des internautes.