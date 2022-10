Centraide Outaouais se fixe un objectif de 4 millions pour sa campagne 2022

Pour sa 78 e campagne annuelle, Centraide Outaouais espère atteindre le même montant que l’an dernier et vise la cible de quatre millions de dollars de dons.

Amasser une telle somme permettrait de soutenir 70 800 personnes vulnérables, indique l’organisme dans le communiqué de presse de lancement de sa campagne annuelle, mardi.

Cette année, il se positionne sur la thématique sans le poids de la pauvreté et de l’exclusion sociale, c’est fou comme on peut s’élever .

Centraide Outaouais rappelle qu’ après plus de deux ans de pandémie, une inflation galopante qui s’ajoute à une crise du logement majeure, la pauvreté reste une réalité qui revêt plusieurs visages .

Qu’elle soit économique avec des difficultés financières et l’impossibilité de se nourrir correctement, sociale avec des situations d’isolement, ou culturelle reliés à l’éducation avec des situations de décrochage scolaire, c’est un sujet complexe et un seul organisme ne suffit pas pour y répondre. Le réseau des 88 organismes soutenus par Centraide Outaouais prend alors tout son sens , estime Centraide Outaouais.

« Nous avons de l’ambition pour la campagne 2022, le contexte est difficile, mais nous sommes optimistes et croyons en la mobilisation de tous pour créer, ensemble, une communauté où il fait bon vivre. » — Une citation de Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais

Cette campagne amorce un virage dans la vision de la pauvreté, la volonté d’être positif! explique la directrice générale de l'organisme, Nathalie Lepage. Les gens en situation de pauvreté traînent plus de poids que les autres sur leurs épaules. Avec les organismes, on vient les soulager de ce poids, tenter de leur en enlever et leur donner de l’espoir.

Nicole Gibeault présidente de campagne

Première femme juge en Outaouais en 1991, toutes juridictions confondues, Nicole Gibeault sera la présidente de la campagne de cette année. Mme Gibeault a siégé à la Cour du Québec pendant 23 ans avant de devenir chroniqueuse judiciaire.

Nicole Gibeault sera la présidente de la campagne de Centraide Outaouais, cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Centraide Outaouais c’est le filet social de notre communauté dans les quatre MRC de l’Outaouais et à Gatineau. Votre mobilisation et vos dons peuvent aider ceux qui en ont besoin, à s’élever. Durant ma carrière, j’ai côtoyé beaucoup de gens dans la détresse, mais j’ai vu aussi l’impact, le soutien des organismes… Aujourd’hui, je vous demande d’être solidaires. En donnant, nous faisons partie de la solution et nous pouvons transformer des vies! déclare-t-elle dans le communiqué de Centraide Outaouais.

En 2020, Centraide Outaouais a amassé plus de 3,7 millions de dollars. L’année suivante, plus de quatre millions de dollars ont été collectés.