Prix de l’électricité : une partie des revenus de la hausse ira à six usines du N.-B.

Les six usines de pâtes et papiers de la province ne devraient pas être touchées par l’importante hausse des tarifs d’électricité qui guette tous les autres clients de la province, selon des documents déposés à la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

La semaine dernière, Énergie NB a proposé d’augmenter les tarifs d’électricité de 8,9% pour tous ses clients résidentiels et commerciaux. Cette hausse doit encore être approuvée par la commission avant d'entrer en vigueur.

La pdg par intérim Lori Clark a indiqué que cette hausse était essentielle pour aborder les problèmes financiers de la société d’énergie et que tous les clients devaient y contribuer. Nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt de tous nos clients de mettre en place une augmentation moyenne des tarifs , a-t-elle déclaré.

Toutefois, dans une série de documents soumis à la commission, la société publique a révélé qu'elle utilisera une partie de l’argent généré par cette hausse pour augmenter ses subventions aux six usines de pâtes et papiers du Nouveau-Brunswick.

La hausse des tarifs d’électricité devrait générer environ 135 millions de dollars supplémentaires. Énergie NB compte utiliser 3,4 millions de dollars pour donner un coup de main aux six usines de pâte et papier.

Pas une décision d’Énergie NB

Une partie de ce montant couvrira une augmentation prévue de la consommation d'électricité de ces usines l'année prochaine, mais une autre partie leur permettra de ne pas avoir à payer le coût total de l'augmentation des tarifs.

Les usines touchées comprennent trois usines appartenant à J.D. Irving Ltd. dans l'est de Saint-Jean, dans l'ouest de Saint-Jean et au lac Utopia, deux appartenant au groupe AV à Nackawic et Atholville et l'usine d'Edmundston appartenant à Twin Rivers.

La papetière Twin Rivers à Edmundston. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Selon les documents d’Énergie NB, les transferts aux usines augmenteront de 30 %, passant d'environ 11,3 millions de dollars cette année à 14,7 millions de dollars l'an prochain. Cela aidera à empêcher que le prix de l'électricité augmente de manière aussi importante pour ces usines que pour les autres clients.

La réglementation provinciale détermine qu’Énergie NB a la responsabilité de financer ces subventions. Il ne s’agit pas d’une décision d’affaires prise par la société publique. Ce n'est pas discrétionnaire , précise Dominique Couture, responsable des communications chez Énergie NB.

Les transferts se font dans le cadre d'une politique vieille de dix ans, le Programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie, et qui, malgré son nom, ne concerne que les usines de pâtes et papiers.

La politique exige que la province achète l'électricité verte produite par ces entreprises à des prix élevés et qu’elle la revende instantanément à prix réduit. Une partie de cette électricité est produite par des générateurs alimentés par la combustion de la biomasse dans les chaudières des usines et une partie est produite par le barrage hydroélectrique de J.D. Irving Ltd à Saint-George.

Selon la province, ce programme de subventions vise à aider les usines du Nouveau-Brunswick à être plus concurrentes avec celles d'autres provinces qui ont accès à de l'électricité moins chère, en particulier au Québec et en Colombie-Britannique.

D'après un reportage de Robert Jones de CBC