Une femme de 27 ans manque à l’appel à Québec

La femme a été vue pour la dernière fois lundi dans le secteur de Limoilou, Québec.

Puisqu'elle se déplacerait en voiture, les policiers ont des raisons de croire qu'elle pourrait se trouver plus à l'est, sur la Rive-Sud, à Saint-Fabien-de-Panet, dans la municipalité régionale de comté de Montmagny.

Les policiers ont des raisons de croire pour sa sécurité.

Tania Gingras-Lacombe Photo : Radio-Canada / SPVQ

Tania Gingras-Lacombe mesure 5 pieds et 2 pouces, pèse environ 60 kilos, a les cheveux bruns aux épaules. Elle a un tatouage sur son avant-bras gauche avec inscription Tania. Elle portait un manteau rose et des espadrilles de marque Vans avec des semelles blanches et se déplace avec un véhicule de marque Chrysler 200 2014 blanc immatriculé E69 ZCS.

Toutes personnes avec de l'information sont priées de contacter les policiers.