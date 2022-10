Quand les prix augmentent et que la charité s’effondre, les organismes crient famine

De grands organismes caritatifs et banques alimentaires de Winnipeg s’inquiètent de voir l’inflation faire gonfler la demande en nourriture tout en asséchant leurs caisses.

L’augmentation des prix de l’essence et des denrées alimentaires incite de plus en plus de gens à se tourner vers les banques alimentaires. L’ennui, disent ces dernières, c’est que cette augmentation a également pour effet de limiter la capacité des Winnipégois à donner.

Le directeur général de Moisson Manitoba, Vince Barletta, explique que la demande a augmenté de 40 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’augmentation des prix de la nourriture, du carburant et d’à peu près tout ce qu’on achète pousse beaucoup de personnes - dont de nombreux Manitobains - au bord du gouffre financier , note-t-il.

Au fil des mois, l’organisme a notamment vu de plus en plus de familles de travailleurs et d’aînés avoir besoin d’aide alimentaire, raconte Vince Barletta.

Le mois dernier, le programme de paniers de nourriture de l’organisme a soutenu quelque 15 000 familles, en plus des nombreuses autres familles qui ont obtenu de l’aide à travers les soupes populaires, les programmes scolaires et d’autres initiatives.

Le coût de la charité

L’augmentation des prix a aussi un effet sur le budget des organismes de charité. De l’achat de nourriture aux pleins d’essence des véhicules cueillette et de livraison de denrées, rien n’y échappe.

L’organisme Siloam Mission, qui vient en aide aux personnes vivant dans la pauvreté et l’itinérance, doit aussi apprendre à composer avec plus de demande pour moins de moyens.

La majorité des denrées distribuées par l’organisme proviennent de dons, mais la capacité d’achat diminuée des donneurs habituels a un impact tant sur les dons en argent que sur les dons en aliments que reçoit la mission, explique son directeur des communications, Luke Thiessen.

On essaie de trouver des moyens différents d’organiser des collectes , lance-t-il. On s’installe souvent dans les supermarchés ou on développe des partenariats avec des entreprises pour l’organisation de collectes de nourriture et de vêtements.

« On commence la haute saison des collectes avec un léger recul par rapport à ce qu’on voudrait avoir et ça nous inquiète, parce que la capacité des gens de donner est probablement plus faible, cette année. » — Une citation de Luke Thiessen, directeur des communications de l’organisme Siloam Mission

Il note en outre que plusieurs donneurs habituels se disent incapables de soutenir l’organisme parce que leur budget est trop serré, cette année. Ça nous inquiète.

Avec les informations de Pat Kaniuga and Ian Froese