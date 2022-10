Une piétonne est décédée après une collision à Sainte-Foy

À l'arrivée des autorités vers 17 h 18, la piétonne était inconsciente.

Des manœuvres de réanimation ont été effectuées avant qu'elle ne soit transportée vers un centre hospitalier où son décès a malheureusement été constaté.

L'octogénaire se trouvait sur la partie nord de la chaussée. Photo : Radio-Canada / JEAN-MICHEL CLOUTIER

Selon les premières informations du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), rien n’indique qu'une infraction criminelle serait liée à l'accident.

Des enquêteurs du SPVQ et des techniciens de l'identité judiciaire sont sur place pour effectuer la reconstitution de l’accident et établir les causes.

Le chemin Sainte-Foy, entre la rue Beauregard et l’autoroute Robert-Bourassa, est fermé à la circulation.