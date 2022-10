Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe en Outaouais

La saison de la grippe est de retour et les autorités sanitaires invitent les citoyens à se faire vacciner dès maintenant pour prévenir des complications à une éventuelle infection. En Outaouais, la campagne de vaccination débutera mardi et les citoyens pourront également recevoir leur dose de rappel de vaccin contre la COVID-19.

La prise de rendez-vous peut se faire sur la plateforme Clic Santé, déjà connue dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

L’année passée et l’année précédente, la campagne de vaccination commençait le 1er novembre. Là, le gouvernement l’a avancée pas mal, ce qui fait que les gens ne s'attendent pas forcément à faire la grippe tout de suite , explique Marc Aufranc, pharmacien propriétaire à Shawville.

Des personnes se sont déjà manifestées, dit-il, mais ce dernier constate cependant que la prise de rendez-vous se fait plutôt de manière timide.

M. Aufranc favorise la prise du vaccin contre la grippe en même temps que la dose de rappel pour la COVID-19.

Il y a un essoufflement de ce côté [...] par rapport aux deux premières doses. C’est une bonne idée de se vacciner pour les deux vaccins en même temps , poursuit le pharmacien. Si on se vaccine tous, le taux d’occupation dans les urgences va forcément diminuer.

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à certains groupes au Québec, notamment les personnes vulnérables et les aînés.

Le retour possible d'autres virus , selon un expert

Benoit Barbeau, professeur en sciences biologiques à l' UQAM , prévient que l’abandon de la majorité des mesures sanitaires pourrait favoriser l’éclosion de nouveaux virus.

On a posé des gestes qui ont fait en sorte de contrôler le virus. Il ne faudrait pas être surpris que ces virus qu’on a vus un peu moins circuler au cours des dernières années reviennent de manière plus présente , explique le professeur.

La vaccination pourrait prévenir une surcharge du réseau de la santé, croit le professeur de virologie au département des sciences biologiques à l’UQAM, Benoit Barbeau (archives). Photo : Radio-Canada

Dans ce contexte, la campagne de vaccination est d’autant plus importante cette année, souligne le professeur.

C’est important de s’assurer que les deux campagnes soient lancées en même temps. On ne veut absolument pas arriver avec une situation où les milieux hospitaliers vont écoper plus lourdement parce qu’il y a plus de cas d’infection , poursuit M. Barbeau.

Il rappelle ainsi que le virus de la grippe peut affecter les personnes vulnérables d’une manière similaire à la COVID-19.

Avec le vaccin, vous simulez une infection, sans pour autant développer les symptômes, et ça fait en sorte que les personnes qui ont plus de difficulté à bien réagir à une infection [sont préparées et protégées.] On éduque le système immunitaire , conclut M. Barbeau.

En Ontario, le vaccin contre la grippe est offert gratuitement à toute personne âgée de 6 mois ou plus dans les bureaux de santé publique, chez leur médecin, ou encore dans les pharmacies.

Avec les informations de Rosalie Sinclair