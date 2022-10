Un nombre record de repas de l’Action de grâce servis au Saskatoon’s Friendship Inn

Selon la gestionnaire du développement et de l'engagement, Laura Herman, la cuisine avait préparé de la nourriture pour 1700 personnes, mais c’est finalement 1963 repas qui ont été servis.

Plus de 50 dindes ont été rôties, sans compter des centaines de livres de pain, de farce, de pommes de terre et de légumes.

Les repas de l’Action de grâce sont souvent ceux qui rejoignent le plus de gens, indique Laura Herman. L’an dernier entre 1200 et 1300 repas avaient été servis.

Elle explique que l’équipe s'est préparée en vue d'une plus grande affluence cette année, étant donné que les mois d'août et de septembre ont été deux des mois les plus occupés que nous ayons connus .

Cette tendance s’est poursuivie jusqu’ici en octobre, dit-elle.

Laura Herman explique cette demande accrue par l’augmentation du coût de la vie.

On le constate tous quand on fait notre épicerie ou quand on met de l'essence dans nos autos; tout cela coûte plus cher , ce qui, dit-elle, n’est pas facile pour ceux et celles qui ont des revenus fixes.

En dépit de cette demande qui augmente, elle affirme aussi que le Saskatoon's Friendship Inn reste fidèle à son principe d’accueillir tous ceux qui viennent.

Si on manque de dinde, on servira du jambon. Il y a toujours un plan B , affirmait-elle lundi matin, avant que les repas soient servis et que l’organisme doive, en effet, vu l’affluence, servir du jambon.

Elle rappelle que l’organisme compte sur la communauté pour que ses congélateurs et garde-mangers soient suffisamment garnis pour répondre aux besoins de la clientèle. Tout l’appui et tous les dons, dit-elle, sont appréciés.

À North Battleford, le refuge pour sans-abri Miwasin Kikinaw a servi 60 repas vendredi après-midi à l’occasion de l’Action de grâce.

La cuisinière en chef, Rachel Tuffs, indique que les patates, le maïs, les carottes, le jambon, les tartes, la salade de macaroni et la dinde leur ont été donnés, dans certains cas par des membres du personnel.

Le nombre de personnes servies était sensiblement le même que l’an dernier.

Avec les informations de Dayne Patterson