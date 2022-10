Les cinq ans du mouvement #MoiAussi : plus de dénonciations en Estrie

Le mouvement #MoiAussi a vu le jour aux États-Unis, en 2017, lorsqu'un groupe de femmes se sont mises à dénoncer les gestes du producteur hollywoodien Harvey Weinstein, qui sera condamné à 23 ans de prison.

Au Québec, le mouvement a également fait tomber plusieurs têtes. On peut penser aux dizaines d'allégations contre Éric Salvail ou les humoristes Julien Lacroix et Philippe Bond.

Mise à part la perte d'influence de ces personnalités publiques, plusieurs spécialistes de l'Estrie s'entendent pour dire que le mouvement #MoiAussi a eu des retombées positives au Québec et dans notre région même.

Plus de dénonciations

D'abord, les victimes se sentent moins seules et elles sont plus portées à prendre la parole pour dénoncer des actes d'inconduite sexuelle. La porte-parole du CALACS - Agression Estrie, Kelly Laramée, indique que le nombre de personnes prêtes à briser le silence et à demander de l'aide a doublé depuis cinq ans.

Avant le mot-clic #MeToo, on avait 900 victimes qui nous demandaient un suivi individuel avec une intervenante. L'année tout de suite après le mot-clic #MeToo, on montait à environ 1500 victimes, et certaines années on arrive même à 2000 demandes. On voit que ça a doublé , explique-t-elle.

Notion de consentement

Un autre effet de #MoiAussi est la présence importante de la notion de consentement, soutient la professeure titulaire au Département de psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et membre de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur Geneviève Paquette.

Moi, je pensais faire une carrière dans le fond de mon bureau à l'université, je n'aurais jamais cru que tout ce qui s'est passé, sur le plan social, allait se passer. Avec MeToo, je pense qu'on est entré dans une nouvelle période où il n'y aura plus de recul sur certains aspects. C'est un message d'espoir pour les victimes, les survivantes, et pour nos enfants.

Définition de violence sexuelle

De plus, cette vague de dénonciations est venue élargir la définition de violence sexuelle, ajoute Geneviève Paquette. Auparavant, les violences sexuelles ne concernaient que les agressions avec contact et pénétration, ce qu'on appelle le viol, mais ça nous a permis de voir que les violences sexuelles peuvent aussi rassembler les agressions sans contacts .

Toutefois, cette définition plus large a pu blesser certaines victimes de viol, admet la professeure Paquette, qui ont été brusquées de voir qu'un viol pouvait être considéré au même titre qu'un regard non sollicité, par exemple.

Tribunaux spécialisés

Finalement, des tribunaux voués aux inconduites sexuelles ont même été mis sur pied au cours des cinq dernières années au Québec, rappelle la professeure adjointe de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Joanie Bouchard.

Ça a entamé une réorientation des discussions, de mettre l'accent non plus sur le comportement des victimes, mais bien sur le comportement des personnes qui vont faire le harcèlement ou ces agressions.

Somme toute, une réorientation qui n'est pas complète, mais qui est amorcée , conclut la professeure Bouchard.

Avec les informations d'Alexis Tremblay