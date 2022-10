Des résidents d’un foyer de soins ontarien confinés à l’Action de grâce

Il y a une cinquantaine de cas actifs au Centre Extendicare de Scarborough.

La mère de Chris King habite ce foyer de soins depuis six ans.

« Comment se fait-il que le virus se soit retrouvé là, puisque nous subissons tous un test en entrant? » — Une citation de Chris King, fils d'une résidente

Seuls les proches aidants essentiels sont autorisés présentement à aller à l'intérieur.

Chris King Photo : CBC

M. King est déçu de ne pouvoir aller célébrer avec elle en famille, comme cela se faisait avant la pandémie. Ce n'est pas un sentiment agréable , déplore-t-il. Lui et ses proches tentent de venir dire saluer sa mère tous les soirs à travers la fenêtre.

Les leçons de la pandémie

Près du quart des foyers de soins longue durée ontariens sont aux prises avec une éclosion de COVID-19, une situation que dénonce Vivian Stamatopoulos.

« Je pense qu'à cette étape de la pandémie, on devrait avoir compris comment prévenir et contrôler les infections dans ces établissements. » — Une citation de Vivian Stamatopoulos, militante pour l'amélioration des soins de longue durée

Vivian Stamatopoulos enseigne à l'Université Ontario Tech et milite pour l'amélioration des soins de longue durée. Photo : Radio-Canada / Jared Thomas

Elle se demande si les foyers où il y a des éclosions ont assez d'équipement de protection et de personnel, et si les employés sont adéquatement formés pour prévenir et contrôler les infections. Mme Stamatopoulos considère que le port du masque N95 devrait être obligatoire pour le personnel et les pensionnaires.

Le Dr Samir Sinha, directeur des services de gériatrie au Réseau universitaire de santé de Toronto, s'attend une hausse du nombre d'éclosions dans les centres de soins de longue durée.

Il estime cependant que le taux de mortalité attribuable à la COVID-19 sera moindre que pendant les premières vagues, en raison du taux de vaccination des résidents et du personnel. La COVID est devenue une affaire bien différente , soutient-il.

Le Dr Samir Sinha Photo : CBC / Yanjun Li

Le Dr Sinha espère que le personnel sera suffisant pour assurer les soins essentiels, lorsque des employés seront infectés.

Un porte-parole du ministre des Soins de longue durée Paul Calandra a fait valoir jeudi que le gouvernement avait embauché des infirmières et des préposés aux soins, qu'il avait consacré des fonds au contrôle des infections et qu'il augmente la durée requise de soins quotidiens aux résidents.

Jake Roseman a noté également dans un courriel que le vaccin est offert aux pensionnaires des centres de soins de longue durée.

Il affirme que plus de la moitié des résidents infectés sont asymptomatiques et que 13 % des centres touchés par une éclosion ne comptent aucun cas parmi les patients.

Avec les informations de Yanick Lepage et de Muriel Draaisma de CBC