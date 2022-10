Disparu depuis trois ans et demi, un chat retrouve sa famille de Saskatoon

Félin tout gris à l’air un peu bourru, Walter White est disparu il y a trois ans et demi au moment où sa famille était en plein déménagement. Il est réapparu tout récemment, pour le plus grand bonheur de sa maîtresse, Nikki Barks.

Alors qu’il n’était pas un chat d’extérieur, il a pris la poudre d’escampette en septembre 2019 et depuis, Nikky Barks a fait tout ce qu’elle a pu pour le retrouver. Elle s’est adressé à toutes les pages qui parlent des chiens et chats perdus de Saskatoon sur Facebook, elle a placardé le quartier d’affiches et signalé la disparition de son chat à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).

Elle a cherché pendant des jours, et une ou deux fois par semaine, elle vérifiait auprès de la SPCA s’il avait été retrouvé.

Mais Walter White restait introuvable.

Jusqu’à tout récemment.

Le 29 septembre, le chat a été amené à la SPCA de Saskatoon par deux femmes qui le voyaient se promener dans leur cour arrière et qui, trouvant qu’il commençait à faire froid, l’ont amené à l’organisme.

Après l’avoir identifié, la SPCA a contacté Nikki Barks.

C’était un appel surréel, dit-elle. Je me sens un peu mal pour mon patron, je l’ai littéralement regardé et lui ai dit que je partais! , raconte-t-elle.

Revoir son chat a été, dit-elle, un des moments les plus heureux que j’ai eu depuis longtemps. Je ne pouvais pas retenir mes larmes .

Les retrouvailles avec son chat ont été un moment rempli d'émotion pour Nikky Barks. Photo : gracieuseté SPCA Saskatoon

Jacolen Richards, une conseillère en adoption à la SPCA de Saskatoon, a été témoin de la réunion entre le félin et sa maîtresse. Elle raconte qu’il a fallu un petit moment au chat pour comprendre qui Nikki Barks était, et qu’on a pu alors voir le bonheur sur son visage.

Aussitôt qu’il s’est retrouvé entre ses bras, ça a été fini, il n’y avait plus aucun œil sec dans la place! , dit-elle.

Nikki Barks raconte que sa famille a adopté le chaton en juillet 2016. Ils lui ont donné son nom d’après le personnage principal de Breaking Bad, l’émission de télé favorite de Nikki Barks.

Sa famille, dit-elle, était très attachée au chat au moment où il s’est égaré. Son plus jeune fils avait l’habitude de dormir avec lui.

Je ne les ai jamais vus pleurer comme ça , dit-elle.

Depuis son retour à la maison, Walter White souffre d’angoisse de séparation. Il pleure quand quelqu’un sort d’une pièce, reste éveillé la nuit et reste collé à Nikki et ses enfants.

Nikki Barks doit le rassurer souvent, pendant qu’il se réhabitue à vivre en sécurité avec sa famille, dit-elle.

Je suis tellement heureuse de le caresser le soir, de me blottir avec lui et de l’aimer, et simplement de l’avoir avec nous de nouveau comme il était quand il est parti.

Avec les informations de Dayne Patterson