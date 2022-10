Mathieu Arsenault invoque le fantôme de Vickie Gendreau sur les planches

We are shining forever à la recherche de l'entrée du royaume des morts combine théâtre, spoken word, poésie et musique électro – signée Navet confit, et presque omniprésente tout au long de la performance. L'entremêlement de ces expressions artistiques a pour objectif de plonger le public dans un environnement onirique.

Intellectuellement, affectivement et corporellement, tous les sens sont sollicités, explique Mathieu Arsenault. C’est plus énergique que triste, ça produit l’effet d’un rêve. C’est une exploration de ce qui existe à la périphérie de notre vie ordinaire.

Du rêve à la création

L’inspiration pour La morte est venue à Mathieu Arsenault environ deux ans après le décès de Vickie Gendreau, qu’il décrit comme une étoile filante du milieu littéraire . Il a commencé à rêver à elle, avant d’apprendre à vivre avec le fantôme de son amie.

« Elle disait des choses très étranges, et je me suis mis à les noter. » — Une citation de Mathieu Arsenault

Peu avant son décès, Vickie Gendreau a publié le roman Testament, dans lequel elle met en scène sa propre mort par une série de récits adressés à ses proches. Elle a ensuite légué ses archives littéraires à Mathieu Arsenault, qui a contribué à deux publications posthumes de l’autrice, Drama Queens et Shit Fuck Cunt.

Elle voulait écrire 10 livres en 10 ans, et j’ai réalisé que tout ce qu’elle m’avait laissé, c’était aussi gros qu’À la recherche du temps perdu , dit-il en faisant référence au monumental roman-fleuve de Marcel Proust.

La comédienne idéale

L’idée d’une adaptation de La morte sur les planches est venue du metteur en scène Christian Lapointe, qui a déjà adapté deux romans de Mathieu Arsenault au théâtre : Vu d'ici, en 2008, et La vie littéraire, en 2017.

Le texte a été scindé en trois monologues, déclamés à tour de rôle par autant d’interprètes : Mathieu Arsenault lui-même, Mélodie Bujold-Henri – à la fois narratrice et claviériste – et Ève Landry, qui personnifie Vickie Gendreau.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La regrettée écrivaine, décédée en mai 2013, avait exprimé son désir de voir Ève Landry l’interpréter un jour. La comédienne, qu’on a pu voir à la télé dans M’entends tu? ou District 31 affirme que l’occasion s’était présentée à deux reprises, mais qu’à chaque fois elle a eu un empêchement. La troisième a été la bonne.

Il y a les costumes flamboyants, mais aussi une manière ironique de parler de notre vision de la mort et de ceux qui vivent en nous , dit Ève Landry au sujet de son personnage.

Une phrase décrit bien le spectacle, quand Mélodie dit : "On va trouver l’entrée de la porte du royaume des morts, mais la laisser ouverte pour les autres" , ajoute-t-elle.

Remuer un tabou tenace

Au-delà de son propos commémoratif, la pièce se veut en effet une réflexion plus globale, libre et décomplexée, sur la présence de la mort dans nos vies.

C’est tabou dans notre culture, croit Mathieu Arsenault. On prépare notre mariage pendant des années, mais nos funérailles, on les prépare quand ça arrive. Notre conception du deuil, qui est très productiviste, c’est, "Bon, prends ta semaine de congé, et retourne travailler; mets ça dans un coin".

Pour faire apparaître les fantômes, il faut travailler la mémoire, il faut préparer un endroit où ils vont pouvoir remonter , conclut-il.

We are shining forever à la recherche de l'entrée du royaume des morts est présenté au Théâtre La Chapelle jusqu’au 15 octobre. Le spectacle sera ensuite joué au Théâtre Périscope, à Québec, du 16 au 26 novembre.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Émilie Perreault, animatrice de l'émission Il restera toujours la culture. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.