Le marché immobilier de l’Estrie reste en surenchère

La hausse des prix du marché immobilier se poursuit en Estrie, mais la tendance devrait se stabiliser d'ici la fin de l'année, estime le président de la Chambre immobilière de l'Estrie-Mauricie-Centre-du-Québec, David Bourgon. La hausse du taux d'intérêt et la hausse du nombre de propriétés disponibles devraient jouer en faveur des acheteurs.

Si le recul des ventes de maisons se fait bien sentir à Montréal, ce n'est toujours pas le cas dans les régions de l'Estrie, du Centre-du-Québec et de la Mauricie. La surenchère est encore présente. Quand il y a une maison à vendre, elle se vend en moyenne entre 100 et 105 % du prix demandé, donc au -dessus du prix affiché , affirme David Bourgon.

Le marché est toujours très actif. Selon la région, il y aurait une baisse très très minime du nombre de ventes, entre trois et sept pour cent, ce qui représente, pour ces trois régions, une vingtaine de ventes de moins au total , par rapport à septembre 2021, poursuit-il.

Si bien que la Chambre immobilière de l'Estrie-Mauricie-Centre-du-Québec note une hausse de 17 % des prix en Estrie, 35 % en Mauricie et 22 % dans le Centre-du-Québec, lors des neuf premiers mois de l'année, par rapport à 2021.

Exode des retraités vers les régions

Pour expliquer cette tendance à la hausse, David Bourgon fait référence au nombre important de retraités, ou de gens qui se préparent à la retraite , qui quittent Montréal ou Québec, pour s'installer dans les régions périphériques. Cet exode aiderait à maintenir les ventes pratiquement au même niveau que l'an dernier.

Hausse des inscriptions à Sherbrooke

Au cours des deux dernières années, le nombre de propriétés à vendre était plus faible. Mais on assiste à un retour à la normale puisque le nombre d'inscriptions augmente, affirme le président de la Chambre immobilière.

En effet, les inscriptions pour la région métropolitaine de Sherbrooke sont présentement à 600 alors qu'il y en avait seulement 446 en septembre 2021. Ça va rendre la tâche plus facile pour les acheteurs : plus de choix, plus de compétitions sur les marchés, donc ça va aider à stabiliser les prix.

Hausse du taux d'intérêt

Avec les hausses récentes du taux d'intérêt, l'achat d'une propriété est un peu moins accessible qu'il y a un an. Toutefois, l'effet ne se fait pas encore voir dans nos régions.

On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait préqualifier ou sécuriser des taux d'intérêt avant les hausses, suggère David Bourgon. Donc ces gens-là sont très actifs présentement. Ce qui explique que le mois de septembre est identique à celui de l'année précédente. Mais on anticipe une baisse au cours des prochains mois certainement.