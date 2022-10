5 incendies résidentiels depuis dimanche soir à Winnipeg

Ces incendies viennent s’ajouter aux quatre autres survenus en 24 heures et rapportés samedi.

Un feu sur l'avenue Alfred

Dimanche, le premier feu a été signalé à 17 h 46. Il s’est produit dans un bungalow de l’avenue Alfred.

Sur place, les pompiers ont vu une épaisse fumée noire et des flammes s’échapper de la maison. Ils ont attaqué le brasier de l’intérieur de la maison et l’ont rapidement maîtrisé.

Personne n’a été blessé. On ne connaît pas encore la valeur des dommages. Une enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie.

Un feu sur l'avenue Pritchard

À 20 h 22, le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg a répondu à un autre appel concernant un feu dans une maison de deux étages et demi de l'avenue Pritchard.

Ils ont attaqué le brasier de l’intérieur de la maison et l’ont maîtrisé à 20 h 39. La Ville rapporte dans son communiqué que tous les occupants ont pu sortir de la maison et que personne n’a été blessé.

On ne connaît pas encore la valeur des dommages. Une enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie.

Un feu avenue Qu’Appelle

À 5 h 22 lundi matin, les pompiers ont été appelés sur l’avenue Qu’Appelle, où de la fumée et des flammes s'échappaient d'un immeuble locatif de quatre étages.

Ils ont maîtrisé l’incendie à 5 h 51.

Les occupants ont tous pu quitter les lieux et personne n'a été blessé.

Une équipe des services sociaux d’urgence s’est rendue sur place pour aider les résidents déplacés à se loger en attendant de pouvoir retourner chez eux en toute sécurité.

Comme pour les deux incendies précédents, on ne connaît pas encore la valeur des dommages et une enquête est en cours pour connaître la cause de l’incendie.

Un deuxième feu sur l’avenue Pritchard

Tôt lundi matin, à 5 h 37, le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg a été dépêché une seconde fois sur l’avenue Pritchard.

Sur place les pompiers ont vu une épaisse fumée noire et des flammes sortir de la maison. Ils ont attaqué l’incendie de l'extérieur, jusqu’à ce qu’ils puissent pénétrer à l’intérieur de façon sécuritaire.

L’incendie a été maîtrisé environ une heure après leur arrivée.

Des résidents de deux maisons voisines ont été évacués par précaution.

Personne n’a été blessé et l’incident fait l'objet d'une enquête.

Avenue Gordon

Le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg s’est rendu sur l’avenue Gordon à 7 h 56, où un feu avait été signalé dans une maison en rangée de deux étages.

Le feu a été maîtrisé à 8 h 21.

Tous les occupants ont pu sortir en sécurité et personne n’a été blessé.

Les résidents déplacés ont eu l’aide des services sociaux d’urgence pour se loger temporairement, en attendant de pouvoir retourner dans leur maison.

Une enquête est en cours. On ne connaît pas encore la valeur des dommages.