De passage à l'émission Midi info, sur les ondes d'ICI Première, le professeur Pierre Jolicoeur a déclaré que le message russe se résumait en quelques mots : J'occupe votre territoire, vous pouvez peut-être vous défendre un peu, mais si vous voulez pousser plus loin le conflit, on va bombarder encore davantage. Alors, vous n'avez pas d'autre option que de vous rendre!

Au petit matin, lundi, quelque 83 missiles russes auraient été tirés contre diverses villes ukrainiennes, et ces munitions sont notamment tombées dans le centre-ville de Kiev, la capitale. Pour l'instant, 11 personnes ont été tuées et 89 autres, blessées. Des infrastructures liées à l'énergie et aux télécommunications ont aussi été endommagées.

Tout cela, selon M. Jolicoeur, s'explique du fait que samedi, une violente explosion a détruit une partie du pont reliant la Crimée à la Russie, causant l'effondrement d'une partie d'une travée, endommageant les voies de chemin de fer du pont et tuant trois personnes.

Vladimir Poutine ne s'en cache pas : les frappes sans précédent de la Russie en Ukraine se veulent une riposte à l'attaque sur le pont de Crimée. Notre correspondante Tamara Alteresco analyse cette plus récente escalade.

Kiev a démenti son implication dans cet événement, tandis que Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir commis un acte terroriste .

Le pont en question, qui franchit le détroit de Kerch, est très important sur le plan logistique et symbolique : il s'agit de l'une des premières infrastructures construites après avoir annexé la Crimée , rappelle M. Jolicoeur.

C'est le seul point qui permet de communiquer avec la Russie sans passer par le territoire ukrainien, alors c'est très important. Les militaires utilisent [aussi] ce passage pour approvisionner les soldats en nourriture, en armes, jusqu'en Crimée, et après, pour soutenir l'effort de guerre dans le reste de l'Ukraine.

De fait, si la circulation était définitivement interrompue sur le pont, y compris le trafic ferroviaire, qui se retrouve au cœur du réseau logistique russe, Moscou devrait faire circuler ses convois de ravitaillement et ses renforts via les territoires qu'elle contrôle, dans l'est de l'Ukraine, mais qui se trouvent à portée de l'artillerie ukrainienne, indique le spécialiste.

Au dire de ce dernier, l'explosion sur le pont de Kerch s'inscrit dans la foulée de la contre-offensive de Kiev, où les troupes ukrainiennes ont repris des milliers de kilomètres carrés à l'envahisseur. En réaction, la Russie s'est sentie obligée de réagir en mobilisant davantage de citoyens pour participer à la guerre, en réaction à l'affaiblissement de la ligne de front.

À cela, on peut ajouter les simulacres de référendums visant l'annexion des territoires occupés par Moscou, dont la tenue a été accélérée, mentionne le professeur.

« Tout cela montre que la Russie ne veut pas céder, ne veut pas arrêter, mais c'est aussi une fuite en avant. Malgré les problèmes, on poursuit l'offensive et les attaques d'aujourd'hui, les bombardements montrent bien cela. » — Une citation de Pierre Jolicoeur, professeur au Collège militaire royal de Kingston

Faut-il voir dans ces nouvelles attaques lancées sans discrimination contre des cibles civiles la marque du nouveau commandant de l'invasion russe, qui est réputé pour sa cruauté?

M. Jolicoeur n'écarte pas l'idée, mais croit aussi que le président russe, Vladimir Poutine, pourrait avoir pris cette décision. Et c'est un peu du terrorisme : on bombarde dans plusieurs villes en Ukraine, et on crée un climat de terreur , affirme-t-il.

Comment éviter que ce genre d'attaques se répète si Moscou continue d'accumuler les revers sur le terrain? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame à grands cris davantage de systèmes de défense antiaérienne, d'autant plus que la moitié des missiles tirés par Moscou auraient été interceptés.