Parksville donne 180 jours à BC Housing pour relocaliser les résidents d’un motel

Fruit d’un partenariat entre BC Housing et l’Oceanside Homelessness Eucumenical Advocacy Response Team Society (OHEARTS), l’ancien motel VIP de Parksville est utilisé comme immeuble à logements depuis qu’un incendie a ravagé l’autre immeuble utilisé par OHEARTS en octobre 2021. Il abrite présentement 21 personnes.

Selon le maire de Parksville, Ed Mayne, le problème vient de ce que l’établissement se trouve sur un terrain au zonage touristique.

Nous l’avons découvert lorsque je suis passé près du motel en voiture et me suis rendu compte que l’affiche avait été retirée et que des gens habitaient l’établissement , explique le maire.

Mardi, le conseil municipal a adopté une résolution pour forcer BC Housing à relocaliser les locataires d’ici mars 2023.

La directrice de l’établissement renommé Ocean Place, Kelly Morris, se dit inquiète à l’idée de voir les résidents retourner vivre dans la rue, s’ils sont évincés.

C’est devenu leur maison et ce serait décourageant de devoir les renvoyer dans la rue , explique-t-elle. Si on regarde autour de Parksville, il n’y a nulle part où aller.

Une analyse de 2021 révèle que 87 personnes vivent dans une situation d’itinérance dans les environs de Parksville et Qualicum Beach, alors qu’il y en avait 42, en 2018.

Des plaintes de l’industrie touristique

Selon le maire Ed Mayne, la Ville n’a pas été consultée lors de la transformation du motel en immeuble à logements. Le conseil municipal n’a pas non plus approuvé la demande de permis temporaire faite à cette fin.

C’était l’un de nos motels les plus abordables durant la saison touristique , explique le maire.

L’association touristique de la région dit, pour sa part, avoir reçu des plaintes de commerces avoisinants. Le crime, le trafic de drogues, l’occupation illégale et le flânage ont augmenté depuis l’apparition de ces logements , a soutenu l’association lors d’une réunion du conseil municipal en septembre.

BC Housing refuse un terrain jugé trop loin

BC Housing a récemment refusé un terrain offert par Parksville pour relocaliser les logements, indiquant que le terrain offert était loin des principaux services de soutien dont les résidents ont besoin pour vivre, comme les services de santé, les programmes sociaux, les circuits d’autobus et les épiceries , explique l’agence dans une déclaration écrite.

Le terrain n’était pas non plus pourvu de services d’aqueduc et d'égouts, note l’agence.

Avec les informations de Christina Jung