Ouverture des pistes de vélo de montagne au mont Hatley

Ces nouvelles pistes de Vélo parc Hatley présentent peu d'obstacles, visant l'aspect plus technique du vélo de montagne. Pour le vice-président de sentiers VMC, Jean-François Deshaies, ces cinq kilomètres de sentiers sauront plaire aux adeptes de sauts et de figures, une demande de plus en plus forte.

C'est sûr qu'il y avait un gros manque en termes d'offre pour Sherbrooke et autour de Sherbrooke. La popularité du vélo de montagne ne cesse d'augmenter dans les 10 ou 20 dernières années. Et là, il y a eu une grosse augmentation avec la COVID. Ça a triplé le nombre de gens qui en font et l'offre ne suivait pas.

Le mont Hatley offre des sentiers de vélo de montagne pour les adeptes de sauts et de figures. Photo : Titouan Bussière

D'ailleurs, les administrateurs ne comptent pas se limiter à ces quelques premiers sentiers. Ils prévoient en construire plusieurs autres, tout en se démarquant des options déjà existantes.

On va essayer d'aller chercher du technique qu'on voit un peu moins ailleurs. Le but c'est d'aller chercher quelque chose de complémentaire avec ce qu'on trouve dans les autres sentiers, que ce soit Orford, Bromont, Sutton, East Hereford, Coaticook , ajoute-t-il, enthousiaste.

Cette formule différente semble plaire aux amateurs de vélo de montagne, comme Steven, un passionné, qui dit aimer sortir de sa zone de confort.

Ça fait changement des racines et des roches mouillées, alors on fait un peu de pistes travaillées. C'est vraiment l'fun, je suis content de ça. J'attendais ce moment-là pour aller ailleurs qu'à Bromont aussi, faire changement , lance-t-il, entre deux pistes du mont Hatley.

Avec les informations de Titouan Bussière