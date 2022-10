Les 25 ans de la fusion entre Dolbeau et Mistassini soulignés

Plusieurs activités sont prévues en lien avec le 25 e anniversaire du regroupement entre Dolbeau et Mistassini.

La municipalité a été fondée officiellement le 17 décembre 1997. Il s’agissait alors d’une fusion volontaire entérinée par référendum. Le regroupement avait reçu l’accord de 93% des électeurs de Dolbeau et 78% de ceux de Mistassini.

Une œuvre, faite par le citoyen Michel Boudreault, constituée de lacets tressés sur 2,2 kilomètres de longueur a été placée sur le pont reliant les deux secteurs.

Des activités d’animation, des capsules historiques, un concours de photos et un jeu mystère sont aussi offerts au public.

Chaque semaine, il va y avoir une photo mystère qui va être publiée sur la page Facebook de la Ville de Dolbeau-Mistassini et les gens vont devoir identifier le lieu de la photo. Donc c’est pour mettre en valeur le territoire. On va faire trois gagnants par semaine et les gens vont remporter des chèques-cadeaux dans des commerces locaux , a expliqué la conseillère aux communications à la ville de Dolbeau-Mistassini Christine Sauvageau. Ce concours a débuté lundi.

Selon les informations de Nicolas St-Pierre