Le milieu artistique d’Amos à la recherche d’un nouvel espace

En tout, ce sont une dizaine d’organismes culturels qui étaient hébergés au Vieux-Palais et qui sont devenus orphelins d’un lieu au cours des derniers mois. Quelques-uns ont été relocalisés dans des locaux fournis par la Ville d’Amos, mais il s’agit d’une solution temporaire.

On a créé une table d’action et de concertation des artistes et organismes culturels pour étudier réellement tous les besoins du secteur culturel de la MRC Abitibi. C’est quoi tes besoins, de façon générale, comme artiste, artisan, intervenant? Et nous, en faisant l’inventaire de tout ça, on va être en mesure de peut-être desservir plus de gens et éventuellement créer un nouvel espace qui pourrait servir à tout ce monde-là , explique Bruno Turcotte, directeur des Productions du Raccourci et porte-parole du comité.

Un questionnaire a donc été mis en ligne  (Nouvelle fenêtre) et tous les artistes, artisans, intervenants et organismes culturels sont invités à y répondre d’ici le 15 octobre. Le comité souhaite ratisser le plus large possible et obtenir l'avis du plus grand nombre d’acteurs du milieu culturel, même ceux qui n’ont pas de besoins d’espace immédiats.

« Si je suis un groupe de musique, c'est possible que je travaille dans le sous-sol d’un membre de la gang, mais serais-je plus à l’aise d’avoir un studio dans un nouvel espace? C’est un endroit aussi où on va pouvoir se rencontrer, voir converger les projets culturels dans la MRC. À court, moyen et long terme, ce sondage va être très important », affirme Bruno Turcotte.

« Ce qu’on veut aussi, c’est se donner un poids comme regroupement d’artistes, d’intervenants, d’artisans et d’organismes culturels. » — Une citation de Bruno Turcotte

Ambitieux mais réaliste

Le questionnaire permettra notamment de déterminer les besoins de chacun, mais aussi les paramètres de gestion, la superficie d’accueil, le nombre de locaux et les ressources nécessaires. Le comité entend donc étudier attentivement les résultats, puis pousser les démarches plus loin en fonction des besoins.

Est-ce que ce sera une construction ou une rénovation d’un lieu existant? Pour l’instant, on ne se met pas de limites. On est ambitieux, mais en même temps, on veut être réalistes aussi. On cherche également le soutien des instances municipales, de la MRC et éventuellement des instances provinciales aussi. La culture a fait ses preuves, on sait ce que ça peut apporter dans le développement économique d’une localité , fait valoir Bruno Turcotte.